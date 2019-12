Lúpežník, ktorý bol pri vražde Ernesta Valka, je bližšie k dohode o vine a treste

S prokurátorom sa Jaroslav Klinka dohodol na treste ešte koncom mája.

31. dec 2019 o 11:26 Peter Kováč

BRATISLAVA. V prípade vraždy prominentného právnika Ernesta Valka sa schyľuje k dohode s jedným z dvoch obvinených mužov.

Okresný súd v Pezinku v utorok posudzoval dohohodu o vine a treste, ktorú s jedným z obvinených, Jaroslavom Klinkom, uzavrel prokurátor v máji.

Súd ju neodmietol, čo znamená, že následne by mal posudzovať výšku trestu, ktorá je súčasťou dohody.

"Preto vytýčil termín verejného zasadnutia na 31. januára 2020 o 9:30, kedy sa bude rozhodovať o schválení/neschválení návrhu dohody o vine a treste," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Opísal, ako prebehla vražda Valka

Podľa návrhu dohody by si mal Klinka odpykať vo väzení sedem rokov a dva mesiace, zároveň by mu prepadli určené veci a mal by aj na ďalšie obdobie na slobode nariadený ochranný dohľad.

Druhým obvineným v prípade je Jozef Radič, ktorý mal podľa znaleckého dokazovania strieľať, hoci sám to odmieta.

Samotný Klinka s vyšetrovateľmi spolupracuje a už dávnejšie opísal, ako prebehla celá zbabraná lúpež aj s vraždou Valka. Dvojica prišla podľa neho Valkov dom pôvodne iba vylúpiť. Právnika najprv sledovali a zistili si jeho zvyčajné časy príchodov a odchodov, potom si vytypovali konkrétny večer na akciu.

Cez okno si vyvŕtali dieru, cez ktorú vhodili do domu zapáchajúcu látku, čím chceli Valka prinútiť otvoriť okná, aby vyvetral. Keď sa následne dostali do domu, došlo k neplánovanej potýčke, počas ktorej Radič na právnika vystrelil a ten na mieste zomrel.

Prehľadali dom, zobrali Valkovu legálne držanú strelnú zbraň a odišli. Ďalší lup si však so sebou neodniesli.

Klinkovu verziu potvrdili znalecké posudky

Keďže Klinkovu verziu príbehu potvrdili aj znalecké posudky, prokurátor s ním ešte v máji podpísal dohodu o vine a treste.

„Bez jeho pričinenia by nebolo došlo k objasneniu tohto skutku. Výpoveď Jaroslava Klinku sa potvrdila výsledkami vyšetrovacieho pokusu v dome Valka a následnými doplnenými znaleckými posudkami,“ odôvodňoval dohodu prokurátor generálnej prokuratúry Jozef Kandera.