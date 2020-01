Hasičom a príslušníkom horskej služby sa od nového roka zvýšili platy

Ich platy porastú o desať percent.

1. jan 2020 o 9:54 TASR

BRATISLAVA. Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby sa od nového roka zvýšili platy o desať percent.

Súvisiaci článok Saková odovzdala Horskej záchrannej službe nové terénne vozidlá Čítajte

Podľa novej tabuľky by sa mali platy pohybovať od 690 eur až do 1825,5 eura v závislosti od rokov praxe a zaradenia do platovej triedy.

Zvýšenie schválila vláda v decembri 2019 na návrh ministerstva vnútra.

Nariadenie vlády nadväzuje na kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sú rovnako účinné od 1. januára.

So zvýšením ráta aj štátny rozpočet. Finančný dosah na rozpočet predstavuje sumu 10,07 milióna eur, z toho mzdy sú 7,39 milióna eur.