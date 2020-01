Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami sa vyskytuje zľadovatený sneh

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné.

2. jan 2020 o 9:02 SITA

BRATISLAVA. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenskej republiky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke.

Vodičov však upozorňuje, že zľadovatený sneh do 4 až 5 cm sa nachádza viacerých úsekoch na ceste II/578 Skalka - Kremnica. Miestami zľadovatený sneh do 1 cm sa nachádza na cestách III. triedy v obvode Rajec.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou miestami utlačeného snehu do 1 až 3 cm.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami až mokrý, okrem horského priechodu Vrchslatina, kde je miestami zľadovatený sneh do 1 cm. Na horskom priechode Zbojská je poľadovica, varuje Slovenská správa ciest.



Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.