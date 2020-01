Vláda by podľa Hrnka mala čo najrýchlejšie zabezpečiť radarové systémy

O armádnych nákupoch má podľa Pellegriniho rozhodnúť nová vláda, Hrnko nesúhlasí.

2. jan 2020 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) vníma negatívne, že sa nepodarilo dotiahnuť do konca obstarávanie radarových systémov.

V najbližšom čase sa to podľa neho prejaví na obranyschopnosti štátu. "Preto by podľa môjho názoru ešte súčasná vláda Petra Pellegriniho (Smer) mala rozhodnúť o zavŕšení týchto procesov a čo najrýchlejšie zabezpečiť Ozbrojeným silám (OS) Slovenskej republiky tieto radarové systémy," uviedol pre TASR.

Pellegrini chce nákupy odložiť, Hrnko nesúhlasí

Hrnko sa nestotožňuje ani s vyjadreniami premiéra, že veci súvisiace s obstarávaním, ktoré nedobehli, by mali byť prenechané novej vláde.

Myslí si, že obranyschopnosť štátu je taká dôležitá záležitosť, že nemôže byť v zajatí striedajúcich sa vlád.

"Ináč sa dostaneme do začarovaného kruhu, ako to bolo v rokoch 2001 až 2016, a teda, že na obrane sa obstaráva to, čo potrebuje kamarát predať, a nie to, čo potrebujú ozbrojené sily na základe požiadaviek generálneho štábu," argumentoval.

Práve kontinuálne zabezpečenie skvalitnenia obrany je podľa neho dôvodom, prečo minister Peter Gajdoš (SNS) v úvode svojho pôsobenia na rezorte presadzoval schválenie dlhodobého plánu rozvoja obrany.

Proces obstarávania sa podľa Hrnka nepodarilo dokončiť aj pod vplyvom lobistických skupín zo zahraničia, ktoré si našli svojich zástancov v SaS alebo OĽaNO.

"Musím konštatovať, že tvrdo blokovali, aby slovenský obranný priemysel dostal zákazky už na vyvinuté a spôsobilé slovenské výrobky, ktoré sú cenovo omnoho výhodnejšie ako ponúkané zahraničné a v mnohých ohľadoch aj kvalitnejšie," uviedol.

Rozhodne budúca vláda

Premiér Pellegrini na jeseň roka 2019 viackrát vyhlásil, že armádne nákupy sa nechystá predložiť na rokovanie bezpečnostnej rady ani vlády.

Tvrdil, že ministerstvo obrany by malo do volieb ukončiť transparentné procesy s plánovanými nákupmi, aby o nich mohla rozhodovať budúca vláda.

Pri nákupe armádnych vozidiel 4x4 Úrad pre verejné obstarávanie nariadil v decembri zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ministerstvo sa odvolalo.

Pri ostatných nákupoch minister Gajdoš opakovane zdôrazňoval, že je pripravený armádne nákupy na vláde obhájiť.

Nové radary a Vydry

V rokoch 2018 až 2025 chce rezort obstarať celkovo 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu v predpokladanej rámcovej sume 155 090 000 eur vrátane DPH.

Obstaranie formou vláda - vláda podľa rezortu garantuje transparentnosť a zároveň vylučuje akúkoľvek formu korupcie.

Do roku 2024 chce ministerstvo obrany obstarať do 81 kusov obrnených vojenských vozidiel 8x8 s názvom Vydra.

Výroba vozidiel má byť vo veľkej miere na Slovensku. Materiál zatiaľ do programu vlády zaradený nebol.