Vyhrážky aj bombový poplach. Prezidentku zaskočila nenávisť voči jej osobe

Nenávisť je podľa prezidentky mnohokrát výsledkom lží.

2. jan 2020 o 15:24 SITA

BRATISLAVA. Prezidentku Zuzanu Čaputovú vo výkone funkcie prekvapila najmä miera nenávisti, ktorú dokážu niektorí ľudia prejaviť a zasahovanie do jej súkromia. Nenávisť je podľa nej mnohokrát výsledkom lží.



„Pozícia prezidenta sa nepodobá na nič, čo by predtým človek vykonával. Prekvapila ma miera zásahu do súkromia, na ktorú sa neviete pripraviť vopred a musíte si na všetko, čo súvisí s výkonom funkcie, zvyknúť vo veľmi krátkom čase,“ uviedla prezidentka.

Vyhrážky poštou, bombový poplach

Odkedy nastúpila do Grasalkovičovho paláca, bola napríklad v jej dome v Pezinku nahlásená bomba a dostáva tiež výhražnú poštu.

Podľa Čaputovej je pri takýchto situáciách najhoršie, že vzniknú z dôvodu účelových klamstiev.

„Prekvapila ma miera agresie a nenávisti od ľudí, ktorí si svoj názor nevytvárajú na základe konkrétnych slov alebo skutkov, ale skôr na základe účelovo podsúvaných klamstiev,“ vysvetlila.



Za pozitívne na výkone svojej funkcie označila schopnosť niečo zmeniť a stretávanie sa s ľuďmi. „Naopak potešilo ma, že sa nám v oblasti boja s klimatickými zmena darí robiť potrebné kroky, často najprogresívnejšie v rámci regiónu. Ale tiež množstvo zaujímavých stretnutí so vzácnymi ľuďmi, či už doma alebo v zahraničí,“ dodala.

Vyzvala na odchod politikov Smeru

Zuzana Čaputová sa stala prezidentkou Slovenskej republiky 15. júna 2019.

Vo svojom prvom polroku urobila viacero dôležitých rozhodnutí, vymenovala šiestich sudcov Ústavného súdu SR, podala sťažnosť, na základe ktorej Ústavný súd SR pozastavil platnosť novely zákona, ktorou sa zakazovalo zverejňovanie prieskumov 50 dní pred voľbami a vyzvala na odchod Martina Glváča a Moniku Janskovskú (obaja Smer-SD).

Počas svojho polročného pôsobenia získala viacero ocenení a časopis Forbes ju zaradil medzi sto najvplyvnejších žien sveta.