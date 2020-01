Na cestách hrozí poľadovica, dopravu komplikuje aj výskyt hmly

Očakáva sa tvorba snehových jazykov.

3. jan 2020 o 9:57 TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje pred výskytom hmly, výstraha prvého stupňa trvá do 11.00 h a platí pre takmer celé územie Slovenska s výnimkou Žilinského kraja.

SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali.

Očakáva sa tvorba snehových jazykov

Cez víkend hrozia snehové jazyky a záveje ako aj výskyt vetra na horách. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja od soboty 4. januára od 18:00 do nedele do 18:00.

„Ojedinele sa očakáva tvorba snehových jazykov, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.

Pre tieto tri kraje vydal tiež SHMÚ výstrahu 1. stupňa aj pred vetrom na horách. Platiť bude od soboty od 16:00 do nedele do 16:00. V polohách približne nad 1500 metrov sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 - 135 km/h.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ uvádza SHMÚ.

Na cestách hrozí poľadovica

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, okrem R2 Šaca - Košice-Pereš a R4 Kechnec - Košice-juh, kde sa nachádza na vozovke miestami kašovitý sneh do 1 až 2 cm. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke.

Vodičov tiež upozorňuje, že na horskom priechode Zbojská (cesta I/72) je poľadovica a miestami zľadovatený sneh do 3 cm sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica.

Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 m na D1 Poprad - Levoča, do 100 m na D2 Jarovce - Rusovce a v okolí lokalít Veľký Meder a Dolný Kubín, do 200 m na juhu a východe Slovenska.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou miestami čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 1 až 3 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512).

Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.