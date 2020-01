Silný vietor vytvorí na horách záveje, cestári varujú pred poľadovicou

Výstraha pred vetrom platí od soboty od 22:00 do nedele do 08:00.

3. jan 2020 o 14:56 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu meteorologickú výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách.

Výstraha platí od soboty od 22:00 do nedele do 08:00. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 25 až 29 m/s, čo je 90 až 105 km/h, a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Meteorológovia vydali na víkend výstrahu 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja, a to od soboty 4. januára od 20:00 do nedele 5. januára do 18:00.

„Tvorba snehových jazykov alebo závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pri šoférovaní. Výskyt snehových jazykov alebo závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.

Na väčšine územia sa bude v sobotu vyskytovať aj poľadovica. Výstraha platí od soboty od 04:00 do nedele polnoci.

Na cestách III. tried v obvodoch Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany je poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest.

Cestári taktiež varujú pred miestami zľadovateným snehom na ceste Skalka - Kremnica a na horskom prechode Vrchslatina.

Podľa informácií Stella centra je poľadovica miestami aj na horskom priechode Zbojská.

Vo vyšších častiach Bratislavy a na Záhorí Slovenska treba rátať s čiernou poľadovicou, upozorňuje Stella centrum, ktorá odporúča jazdiť veľmi opatrne.