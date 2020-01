Najpopulárnejšie podcasty o Slovensku v angličtine

Prvá prezidentka, Kočnerov telefón. Ktoré témy formovali v uplynulom roku Slovensko?

3. jan 2020 o 14:45 The Slovak Spectator

BRATISLAVA. Články, ktoré v uplynulom týždni zaujali čitateľov The Slovak Spectator.

1. Päť najväčších udalostí v hlavnom meste za uplynulý rok: Top five events in Bratislava in 2019

2. Prvá prezidentka, Kočnerov telefón aj potraty. Ktoré témy formovali v uplynulom roku Slovensko? The events that shaped Slovak politics in 2019

3. Európske hlavné mesto kultúry premenilo Košice na európsku metropolu: The European Capital of Culture title gave Košice the courage to think big

4. Ľadové sochy na Hrebienku, výstup na kopec v Malej Fatre či tatranská balónová fiesta. Január na Slovensku ponúka pestrý program: Top 10 January events around Slovakia

5. Potenciálni zákazníci, lojálni zamestnanci či obchodní partneri. Pavel Hryca z organizácie Cesta von ponúka iný pohľad na rómsku menšinu: How to uncover the untapped potential of the poorest people

6. Budúcnosť Košíc nemusí byť len v oceli: IT and creative industry may come when steel goes in Košice

7. Michal Truban premiérom a Robert Fico na odchode zo Smeru. Predpovede na rok 2020: Predictions for 2020

8. Ako do slovenského školstva vniesť trochu Fínska? Can Finnish ways be applied in Slovak schools?

9. Slovensko už nie je iba montážnou dielňou na autá: Slovakia is not just a car assembly hall anymore

10. Toto sú najpopulárnejšie podcasty o Slovensku v angličtine: Spectacular Slovakia with almost 60,000 plays in 2019

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.