Na horách by malo pripadnúť do dvadsať centimetrov nového snehu

Vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo.

4. jan 2020 o 11:23 TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Na horách by malo počas soboty pripadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu, a to najmä v noci.

Vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, v nižších a stredných polohách, ako aj vo Fatrách je pre nízku snehovú pokrývku malé lavínové nebezpečenstvo.

TASR o tom informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Napadne nový sneh

"Snehová pokrývka je od posledného sneženia neustálym striedaním teplôt všeobecne dobre spevnená. Výnimkou sú len svahy a žľaby, kde je previate väčšie množstvo snehu z posledného sneženia, ktoré bolo sprevádzané silným vetrom. Ide najmä o južné, juhovýchodné a východné orientácie," uviedol Kyzek.

V najvyšších polohách Tatier sa na severných svahoch v snehovej pokrývke podľa neho nachádzajú aj kritické vrstvy hranatozrnného snehu.

"Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch a v žľaboch nad 35 stupňov uvedených orientácií možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. V sobotu od severozápadu začne postupne snežiť, pričom väčšina snehu napadne v noci. Pripadnúť by malo od desať do 20 centimetrov nového snehu," upozornil.

Na horách bude zamračeno a hmlisto

V sobotu ráno bolo na horách zamračené, hmlisté počasie. Na mnohých miestach so slabým snežením, v nižších polohách s mrholením.

Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus deviatich do jedného stupňa Celzia. Fúkal čerstvý severozápadný vietor s rýchlosťou do desať metrov za sekundu, vo vysokých polohách Tatier bol silný s rýchlosťou do 20 metrov za sekundu a s nárazmi až do 30 metrov za sekundu.

Za uplynulých 24 hodín pripadol len poprašok nového snehu. Sneh z posledného sneženia je rozmiestnený veľmi nerovnomerne.

Najviac ho je na východných, juhovýchodných a južných svahoch, naopak, hrebene a rebrá sú vyfúkané do ľadu alebo do skál.

V polohách do 1600 metrov je desať až 50 centimetrov snehu, vo vyšších polohách, nad 1800 metrov, dosahuje výška snehovej pokrývky 40 až 120 centimetrov.