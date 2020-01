Smer a jeho predseda sú už za zenitom, tvrdí Mesežnikov

Ficovi dochádza podľa politológa politická energia.

5. jan 2020 o 12:51 SITA

BRATISLAVA. Smer a jeho predseda Robert Fico sú už „za zenitom“. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov.

Podľa neho sa predseda najsilnejšej vládnej strany chytá aj takých argumentov, ktoré sa pre slušného politika nehodia a dochádza mu politická energia.

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus má však Smer stále najväčšiu podporu u voličov.

„Smer nemá na to, aby vytvoril väčšinu formálnej vládnej koalície alebo s tichou podporou iných strán. Už ani s kotlebovcami by väčšinu nevytvorili. Opozičné pôsobenie Smeru povedie k poklesu jeho podpory,“ poznamenal Mesežnikov.

Ďalej uviedol, že najväčším spojencom Roberta Fica je neexistencia ľavicovej alternatívy pre voliča. V tomto prípade, ak nebude skutočne reálna alternatíva pre voliča, je to pre Smer veľmi komfortné.

„Nemusí súťažiť s inými ľavicovými stranami o voliča, iba útočí na svojich oponentov, liberálov, konzervatívcov, či kresťanských demokratov,“ povedal politológ.



Podľa posledného prieskumu Focusu z decembra 2019 by vládny Smer-SD volilo 19,6 percenta rozhodnutých voličov.

Na druhé miesto poskočili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta.

Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára.

Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD a SNS, a to ani v prípade, ak by sa opierali o podporu kotlebovcov.



Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra 2019, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR. Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.