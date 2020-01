Vojaci zatiaľ ostanú v Iraku. Prestrelka Danka a Pellegriniho pokračuje

Premiér odkázal šéfovi SNS, že má riadiť rokovania parlamentu a nie radiť mu, čo robiť.

5. jan 2020 o 15:17 (aktualizované 5. jan 2020 o 16:38) Peter Kováč

BRATISLAVA. Slovensko zatiaľ nestiahne svojich sedem vojakov, ktorí pôsobia na misii v Iraku, rozhodli niekoľkí členovia bezpečnostnej rady štátu.

Nedeľné mimoriadne stretnutie zvolal Peter Pellegrini po tom, čo ho o to požiadal minister obrany Peter Gajdoš z SNS.

Prehodnocovanie nasadenia vojakov si vyžiadala situácia v krajine po piatkovom atentáte na iránskeho generála generálmajora Kásima Sulejmáního.

Zabila ho americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa. Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí v reakcii na tieto udalosti prisľúbil „krutú odplatu“ za tento čin.

„Tak, ako sme spoločne aj s vojakmi iných národov a krajín na túto misiu prišli, tak aj musíme spoločne konať v rámci ďalších krokov,“ vyhlásil Pellegrini.

Dodal, že v súčasnej situácii ani nie je možné ísť individuálne lietadlom po siedmich slovenských vojakov do Iraku. Bezpečnejšie je, aby tam ostali súčasťou jednotnej operácie alebo aj jej spoločného stiahnutia.

Minister obrany dodal, že v Bagdade v súčasnosti ani nie je možné pristátie vládneho špeciálu.

Gajdoš ešte v sobotu vyhlásil, že slovenskí vojaci, ktorí pôsobia v Iraku, sú v poriadku a sú „plne pripravení splniť prípadné evakuačné pokyny v zmysle rozhodnutia velenia NATO“.

Situácia sa však začala meniť po tom, čo sa ozval Andrej Danko z SNS, hoci práve pod túto stranu spadá rezort obrany.

Prestrelka medzi Dankom a premiérom

Súvisiaci článok Gajdoš požiada pre situáciu v Iraku o zvolanie bezpečnostnej rady Čítajte

Šéf parlamentu v sobotu noci slovne zaútočil na premiéra Pellegriniho a vyzval ho, aby nebol zbabelec a poslal lietadlo po našich vojakov v Iraku. O takejto požiadavke pritom dovtedy Dankov minister verejne vôbec nehovoril.

„Je to typické, že sa Peter Pellegrini vždy zachová ako zbabelec a alibista. Vyzývam ho, aby vláda bezodkladne konala a nečakala na to, až Národná rada prijme uznesenie o stiahnutí našich vojakov v Iraku,“ napísal Danko na svojom facebookovom profile pol hodinu pred sobotnou polnocou.

„Vyzývam predsedu vládu, aby bol konečne chlap a konal tak, ako predseda vlády konať má a okamžite poslal vládny špeciál pre našich vojakov,“ dodal Danko.

Šéfa SNS podľa jeho slov vyprovokoval k takejto reakcii „vlažný“ postoj nielen Pellegriniho, ale aj prezidentky Zuzany Čaputovej. Obaja ešte predtým upozornili, že riešením situácie na Blízkom východe sú rokovanie a nie radikálne vyhlásenia.

Pellegrini sa po nedeľnom stretnutí s Gajdošom či predstaviteľmi Vojenského spravodajstva ohradil, voči výrokom Danka so slovami, že sa nebude znižovať na úroveň, ktorú šéf SNS predvádza v posledných dvoch mesiacoch. Obsah Dankovho statusu zodpovedá podľa premiéra nočnej hodine, v ktorej vznikol.

„Ja na rozdiel od predsedu Národnej rady, ktorý má riadiť rokovanie parlamentu, mám zodpovednosť vyššiu,“ povedal Pellegrini s tým, že nepotrebuje, aby mu z hradného kopca odkazovali, čo mám robiť.

„Ja som v politike nie 3,5 roka, ako pán predseda parlamentu. V politike som veľa rokov a zastával som mnoho dôležitých funkcií, kde som mal zodpovednosť za to, za čo sa podpíšem a čo poviem,“ dodal Pellegrini.

Aj keď k šéfovi SNS sa viac vyjadrovať nechcel, doplnil, že vníma „Dankov fetiš na jeho osobu“, ktorý sa začal po tom, čo stopol miliardové nákupy na obrane.

Pri Dankovi vidieť kampaň

Súvisiaci článok Pellegrini: Vládny špeciál je pripravený priviezť vojakov z Iraku Čítajte

Dankove angažovanie sa pri otázke stiahnutia vojakov z misie súvisí zrejme aj s predvolebnou kampaňou pred februárovými parlamentnými voľbami.

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák však upozornil, že sa treba zdržať unáhlených, jednostranných krokov či vyhlásení, keďže tie by mohli byť jedine škodlivé.

„Akékoľvek rozhodnutie o účasti by nemalo padnúť individuálne, keďže je to spoločná misia, ale v úzkej koordinácii s našimi spojencami,“ povedal Ondrejcsák.

Pripomenul, že slovenskí vojaci sú v Iraku v rámci medzinárodne akceptovanej výcvikovej misie NATO, ktorá sa realizuje na základe žiadosti irackej vlády.

„Mali by sme si zachovať chladnú hlavu a hľadieť na záujmy Slovenska, aj keď je volebná kampaň. Zahraničná a bezpečnostná politika by mali byť robené racionálne, bez hystérie, bez zneužitia na vnútropolitický boj,“ dodal k téme, z ktorej sa stala slovná prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim.

Súvisiaci článok Pellegrini kritizuje Danka za vyjadrenia k útoku USA v Iraku Čítajte

Pred politizáciou témy vystríha aj prezidentka Čaputová, ktorá vyzvala na uvážlivé vyjadrenia.

„Bolo by veľmi nevhodné a nijako by neprispelo k upokojeniu ani riešeniu, ak by sa táto téma na Slovensku spolitizovala a prípadne bola zneužitá v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane," upozornila Čaputová.

Za zmierlivosť sa prihovárajú aj opoziční politici. Slovensko by ako zodpovedný člen NATO podľa tieňového ministra obrany za OĽaNO Jaroslava Naďa „nemalo podliehať panike a k prípadnému stiahnutiu našich vojakov by sme mali pristúpiť až po vzájomnej dohode a v koordinácii s našimi spojencami v NATO“.

Podobne aj expert na obranu strany Spolu a armádny generál vo výslužbe Pavel Macko upozornil, že „z misie sa neuteká, ale odchádza koordinovane“.

Úvahy o stiahnutí siedmich vojakov sú však podľa neho na mieste, no otázku treba rozriešiť spolu so spojencami.

Súhlasí aj koaličný Most-Híd, podľa ktorého netreba zabúdať na to, že NATO má pri podobných situáciách vládny mechanizmus konania.

“Je nešťastné vnímať aktuálnu situáciu na Blízkom východe ako priestor pre predvolebné mediálne prestrelky. Neponúkajú riešenia, naopak, vyvolávajú napätie spochybňujú dôveryhodnosť Slovenska,” odkázala strana cez hovorkyňu.

Danko sa zhodol s Rusmi

Súvisiaci článok Ak sa situácia v Iraku zhorší, SNS otvorí otázku stiahnutia vojakov Čítajte

Pellegrini ešte v sobotu ubezpečoval, že slovenský vládny špeciál je pripravený kedykoľvek vyzdvihnúť slovenských vojakov slúžiacich v Iraku.

Zároveň však zdôrazňoval, že „akékoľvek radikálne vyhlásenia vedúce k priamemu odsudzovaniu jednej zo strán neprispievajú k objektívnemu pohľadu na aktuálny stav konfliktu a výrazne narušujú zahranično-politickú kredibilitu Slovenska v očiach jej spojencov“.

Práve tento jeho postoj je však v rozpore s pohľadom Danka, ktorý podporil názor ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, považujúceho americký útok v Bagdade za porušenie medzinárodného práva.

„Ak prezidentka , predseda vlády a ministerstvo zahraničných vecí a budú opätovne mlčať, tak navrhnem uznesenie Národnej rady, v ktorom bude jasne deklarované odsúdenie takéhoto konania, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje bezpečnosť členských štátov EÚ,“ avizoval Danko.

Nielen Pellegrini, ale aj Čaputová vzápätí naznačili, že budú proti takémuto vyhraneniu Slovenska.

NATO po udalostiach v Iraku pozastavilo výcvikovú misiu a plnenie operačných úloh na misii. O ďalšom postupe má Severoatlantická rada rozhodovať na svojom pondelkovom zasadnutí.

Ministerstvo obrany USA k udalostiam uviedlo, že Solejmání aktívne rozvíjal plány na útoky proti americkým diplomatom v Iraku a celom regióne. Solejmáního tiež obvinilo z toho, že schvaľoval útoky proti veľvyslanectvu Spojených štátov v Bagdade začiatkom tohto týždňa.