Zmeny v oblasti ochrany klímy boli podľa Greenpeace zlomové

6. jan 2020 o 17:54 SITA

BRATISLAVA. Organizácia Greenpeace považuje zmeny, ktoré sa v roku 2019 udiali na Slovensku v oblasti ochrany klímy, za zlomové.

Pre agentúru SITA to v rozhovore uviedol Radek Kubala z organizácie Greenpeace Slovensko.

Ukončenie ťažby a spaľovania uhlia

Greenpeace hodnotí pozitívne plán ukončenia ťažby a spaľovania uhlia na Hornej Nitre, pristúpenie Slovenska k podpore uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050 aj snahu Slovenska splniť do roku 2030 záväzky voči Európskej komisii ohľadom emisií skleníkových plynov.

Za významný považuje aj posun v celospoločenskej diskusii o ochrane klímy. Na druhej strane organizácia upozorňuje, že Slovensko má od ambicióznej ekologickej politiky ešte ďaleko.



Greenpeace víta, že sa ochrana životného prostredia stala jednou z hlavných tém prezidentky Zuzany Čaputovej počas kampane a tiež jednou z jej priorít v rámci vykonávania mandátu.

Za krok vpred rovnako považuje, že globálna klimatická situácia sa stala témou aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Greenpeace však upozorňuje, že napriek pozitívnym zmenám má Slovensko od ambicióznej ekologickej politiky ešte ďaleko.

Narástli emisie skleníkových plynov

Slovensko patrí podľa Eurostatu k jednej z ôsmich krajín v EÚ, kde minulý rok narástli emisie skleníkových plynov, a to o viac ako dve percentá.

Ak sa podľa OSN planéta chce vyhnúť otepleniu o 1,5 stupňa oproti dobe pred industrializáciou, je v nasledujúcom desaťročí potrebné urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov, a to globálne v priemere o 7,6 percenta.

To si bude podľa Kubalu vyžadovať veľké úsilie, ktoré sa však na Slovensku rodí veľmi pomaly.



„Vystúpenie Slovenska z tieňa Visegrádskej štvorky, ktorá často robí kroky blokujúce snahy chrániť klímu v EÚ, je prelomová vec. Klimatická zmena nemala na Slovensku nikdy toľko priestoru a toľko dôležitosti ako v roku 2019. To však neznamená, že všetky kroky boli len pozitívne. Treba povedať aj to, že mnohé z nich, ako napríklad zastavenie ťažby uhlia, tu mali byť už dávno a nie vo všetkom robíme dosť. Príkladom môže byť nedotiahnutý Integrovaný národný energetický a klimatický plán,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Kubala.