Hlasy cestujú na Slovensko aj týždeň. Ako sa volí zo zahraničia

O voľby poštou zo zahraničia treba požiadať do 10. januára.

7. jan 2020 o 19:09 Daniela Hajčáková

Voľby do NR SR sú jediné, kde sa dá psoielať hlas poštou zo zahraničia.(Zdroj: SME/Tibor Somogyi)

BRATISLAVA. Voliči v zahraničí majú menej času na to, aby sa rozhodli, komu dajú v parlamentných voľbách svoj hlas.

V čase, keď na Slovensku kampaň vrcholí a čaká sa na veľké televízne predvolebné debaty, mnohí slovenskí občania v zahraničí už museli svoj hlas poslať poštou. Doručiť ho musia najneskôr deň pred voľbami, do 28. februára.

Zhruba tretina voličov si pritom rozhodovanie necháva na posledný týždeň pred voľbami, hovorí šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik. Ukázal to jej exit poll pri voľbách v marci 2016.

Súvisiaci článok Voľby zo zahraničia nie sú sentimentálny gýč Čítajte

"Budem to posielať minimálne týždeň dopredu, aby som mala istotu, že to príde, ale s poštou som tu zatiaľ problém nemala. Medzi Slovenskom a Belgickom to poštou príde za pár dní," hovorí Slovenka Helena Blahová, ktorá v Bruseli pracuje ako audítorka.

Zásielku pre istotu aj poistí, vyjde ju to zhruba na 10 eur. Náklady na poštu si musí zaplatiť sama. V aplikácii potom sleduje, ako sa obálka s jej hlasom hýbe, či a kedy došla až do Malinova, kde má trvalý pobyt.

"Stále som Slovenka a čo sa deje na Slovensku ma priamo aj nepriamo ovplyvňuje. Takže určite chcem voliť," hovorí Blahová.

V posledných parlamentných voľbách v roku 2016 poslalo svoj hlas z cudziny na Slovensko 17 278 ľudí. Bolo to zhruba 0,65 percenta z odovzdaných hlasov. Podľa odhadov žije za hranicami 300-tisíc slovenských občanov.

Voľby do Národnej rady sú jediné, v ktorých ľudia môžu poslať svoj hlas poštou zo zahraničia.

O možnosť voliť poštou však treba požiadať najneskôr do piatka 10. januára.

Iné voľby sú len pre domácich