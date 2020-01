Američania nemali zabiť Sulejmáního, musíme však stáť pri NATO, zhodujú sa strany

Fico je proti zapojeniu Slovenska do prípadnej vojny.

8. jan 2020 o 0:04 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Spojené štáty nemali zabiť iránskeho generála Kássima Sulejmáního bez toho, aby svoj zámer koordinovali so spojencami alebo s OSN. Dôkazy, ktoré predložili na ospravedlnenie svojho činu, sú nepresvedčivé.

“ Človek, ktorý bol zabitý, nebol žiadne neviniatko, ale to neznamená, že svojvoľne ktokoľvek môže rozhodnúť o zabití takéhoto človeka, pokiaľ nie sú naplnené pravidlá medzinárodného práva. „ Robert Fico, šéf Smeru

Zhodujú sa na tom všetky politické strany, ktoré by sa podľa prieskumov dostali po februárových parlamentných voľbách do parlamentu a odpovedali do uzávierky na otázky SME. Bez ohľadu na to, či patria ku koalícii alebo k opozícii.

Zároveň sa všetky zhodujú na tom, že prípadné stiahnutie našich siedmich vojakov z Iraku by sme mali koordinovať s NATO. Vojaci sa momentálne presunuli do Kuvajtu. Povedal to predseda Smeru Robert Fico, hoci ministerstvo obrany to nechcelo prezradiť.

Sulejmáního zabil útok amerického dronu na letisku v irackom Bagdade v noci na 3. januára. Okrem neho zomreli ďalší štyria ľudia.

Trump je vraj kovboj a dobrodruh

