Dobré ráno: Ďalšia migračná kríza pre napätie v Iráne? Nebude

Čo znamená zabitie Sulejmáního?

7. jan 2020 o 23:25 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/gpzti-ce74fe?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Napätie na Blízkom východe sa stupňuje.

Po tom, čo Spojené štáty pri raketovom útoku v Bagdade zabili veliteľa iránskych jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního, sa hovorí o Iránskej odvete.

Donald Trump zatiaľ tweetuje, že ak príde odveta, udrie ešte silnejšie.

Čo sa deje medzi Iránom a Spojenými štátmi? Môže sa to skončiť ďalšou vojnou?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Františkom Šebejom, bývalým poslancom za Most Híd a exšéfom zahraničného výboru.

Krátky prehľad správ

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča Slovákom v Iraku, aby opustili krajinu. Po zabití iránskeho generála Kássima Sulejmáního naďalej platí stupeň cestovného odporúčania číslo 4, opatrní majú byť aj Slováci v Iráne. Ministerstvo neodporúča občanom fotiť a filmovať demonštrácie.

Rakúsky prezident Van der Bellen vymenoval novú koaličnú vládu. Na čele je staronový kancelár Sebastian Kurz a koalíciu tvorí jeho konzervatívna OVP a strana Zelených pod vedením Wernera Koglera. Na vláde sa strany dohadovali už od septembra, v krajine zatiaľ bola dočasná vláda pod vedením kancelárky Brigitte Bierleinovej, ktorá sa týmto skončila.

Slováci v zahraničí už majú len dva dni na to, aby požiadali o voľbu poštou. Požiadať o voľby zo zahraničia musíte na miestnom úrade, jednoduchý formulár nájdete napríklad na návody.digital. Termín je do desiateho januára.

Dnes sa začína ďalšie pojednávanie v kauze zmenky s Mariána Kočnera. Vypovedať by mal znalec zo spojených štátov, ktorého navrhli obžalovaní. Marián Kočner dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, na súd teda zrejme nepríde.

Slovákov najviac trápi korupcia, zlá politická kultúra a nefunkčné zdravotníctvo. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Transparency International v ktorom mali ľudia označiť tri najväčšie problémy, ktoré trápia Slovensko. Klesla obava z nezamestnanosti, aj zo starosti o životnú úroveň.

Odporúčanie

Kniha She said podrobne opisuje ako novinárky New York Times Jodi Kantor a Megan Twohey odhalili megakauzu hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina. Ako sa robí poctivá tradičná novinárčina, dlhé mesiace presviedčania obetí a získavania dôkazov voči sexuálnemu predátorovi Weinsteinovi, to všetko v napínavom príbehu, ktorý má skutočnú koncovku až v týchto dňoch, keď sa začína súdny proces s Harvey Weinsteinom.

