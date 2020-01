Slovenskí vojaci v Iraku velili aj radili irackým veliteľom

Vojaci sú experti na odmínovávanie, opravu vojenskej techniky a prieskum.

8. jan 2020 o 19:00 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Siedmi slovenskí vojaci, ktorí boli donedávna v Iraku, v ňom pôsobili ako poradcovia irackých veliteľov.

Vyplýva to z vyjadrení ministerstva obrany a dokumentov, ktoré na ich vyslanie schválil parlament v decembri 2018.

"Sú to štábni dôstojníci, ktorí sa podieľajú na riadení misie," predpokladá generálporučík vo výslužbe Pavel Macko, ktorý bol v minulosti najvyššie postaveným Slovákom v Severoatlantickej aliancii.

V súčasnosti je obranným expertom koalície PS/Spolu.

Slovenský parlament schválil mandát pre najviac 42 slovenských vojakov, ktorí v Iraku môžu pôsobiť v rámci operácie NATO Mission Iraq.

Aktuálne siedmi pôsobili na predsunutej operačnej základni Union III v Bagdade. Vojaci NATO sú v Iraku na pozvanie tamojšej vlády.

Po zabití iránskeho generála Kássima Sulejmáního Američanmi na bagdadskom letisku v noci na tretieho januára sa naši vojaci presunuli do Kuvajtu. Prezradil to šéf Smeru Robert Fico. Ministerstvo obrany to odmieta potvrdiť.

"Z bezpečnostných dôvodov nie je možné poskytnúť bližšie informácie," reagovala na tvrdenie o presune vojakov hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Velitelia a tútori