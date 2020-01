Kočner nemal podľa Lipšica dôvod na obavy, kým nezavraždili Kuciaka

Podľa komunikácie z Threemy mal Kočner informácie aj od vedúcich predstaviteľov NAKA.

8. jan 2020 o 18:01 TASR

PEZINOK. Obžalovaný Marian Kočner mal v časoch pred vraždou novinára Jána Kuciaka online informácie z NAKA a vedel, kedy sa chystajú možné úkony.

Po pojednávaní v kauze falšovania zmeniek TV Markíza to uviedol právny zástupca televízie Daniel Lipšic v reakcii na tvrdenie obžalovaného Pavla Ruska, že by boli hlúpi, keby predložili súdu v civilnom konaní falošné zmenky vzhľadom na to, že by ich Národná kriminálna agentúra (NAKA) mohla preskúmať, keď sa to ešte vedecky dalo.

Skúmanie veku atramentu totiž nie je možné po dvoch rokoch od zhotovenia dokumentu, ako aj napísal znalec Gerry Laporte vo svojom posudku. Ten na pojednávanie nemohol prísť z dôvodu zaradenia Kočnera na Magnitského zoznam, keďže je Laporte Američan.

"Ak si prečítate Threemu, tak je zrejmé, že mal Kočner informácie aj od vedúcich predstaviteľov NAKA o tom, čo sa bude diať," vysvetľoval Lipšic.

Dodal, že predpokladá, že Kočner mal informácie aj od Norberta Bödöra. "Do vraždy Jána Kuciaka nemali absolútne žiadnu obavu, že by NAKA prišla na súd zobrať zmenky," uzavrel advokát.

K otázke komunikácie cez Threemu uviedol obžalovaný Pavol Rusko, že s ňou bolo manipulované.

To má dokazovať aj prepis komunikácie obhajcu Mariana Kočnera Michala Mandzáka cez aplikáciu WhatsApp, ktorá mala byť v dvoch nekorešpondujúcich vyhotoveniach. Priznal, že niektoré správy z prepisov sú pravé.

Pojednávanie bolo v stredu prerušené potom, čo sa nedostavil ďalší znalec obhajoby Milan Nouzovský.

Výsluchom jeho a ďalších znalcov bude proces pokračovať 27. januára.

Obžalovaní Kočner podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.