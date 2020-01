Prieskum AKO: Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, za Smerom nasledujú kotlebovci

Voliť by išlo 64,8 percenta ľudí.

9. jan 2020 o 20:54 TASR

BRATISLAVA. Ak by boli parlamentné voľby začiatkom januára, vyhral by ich Smer so ziskom 17,7 percenta.

Na druhom mieste by skončila strana ĽSNS, ktorú by volilo 11,7 percenta.

Most-Híd pred bránami parlamentu

Nasledovala by strana Za ľudí, ktorej by dalo hlas 10,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO pre televíziu TA3 v období od 7. do 9. januára telefonicky na vzorke 1000 respondentov.

Koalícia PS-Spolu získala v prieskume 9,1 percenta, OĽaNO 8,3 percenta, Sme rodina 7,6 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 6,8 percenta, KDH a SNS zhodne so 6,2 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostali Most-Híd (4,1 percenta), Dobrá voľba (3,2 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť (2,5 percenta), Vlasť (1,7 percenta) a Socialisti.sk (1,1 percenta).

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Smer by mal 31 mandátov

Menej ako jedno percento by získali Demokratická strana a Starostovia a nezávislí kandidáti, zhodne po 0,8 percenta. Solidarita by skončila so ziskom 0,6 percenta.

Rovnako po 0,2 percenta by získali Slovenské hnutie obrody, Máme toho dosť!, Hlas pravice, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Hlas ľudu, Práca slovenského národa. Strany 99 percent občiansky hlas a Slovenská liga by nedostali žiadne percento.

Smer by mal v parlamente 31 mandátov, ĽSNS 21 kresiel. Za ľudí by malo 18 mandátov a PS-Spolu 17. OĽaNO by malo 15 kresiel, Sme rodina 14 a SaS by mala 12 poslancov. SNS a KDH by v zákonodarnom zbore zastupovali 11 poslanci.

Vo voľbách by išlo voliť 64,8 percenta ľudí.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.