Fakulta STU prepustila bývaôú dekanku Bielikovú, na internete spustili petíciu

Petícia vyzýva dekana fakulty Ivana Kotuliaka, aby okamžite zrušil výpoveď Bielikovej.

10. jan 2020 o 12:46 TASR

BRAITSLAVA. Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave ukončilo vo štvrtok (9. 1.) pracovný pomer s bývalou dekankou fakulty Máriou Bielikovou.

Podľa dekanátu FIIT STU dlhodobo porušovala zákony. Následne vznikla petícia, ktorá vyzýva dekana fakulty Ivana Kotuliaka, aby okamžite zrušil výpoveď Bielikovej. Podpísaných je pod ňou viac ako 1270 ľudí.

Dekanát vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla Monika Karoliová, uvádza, že skončenie pracovného pomeru nesúvisí s odbornosťou bývalej dekanky. "Práve naopak, je to jej odbornosť a vysoký stupeň expertízy v oblasti, ktorej sa venuje, pre ktoré si ju vážime, a je nutné povedať, že pre každú školu je vždy problém, ak stráca ľudí s takouto kvalifikáciou," píše sa v stanovisku.

Na druhej strane dekanát dodáva, že dlhodobé porušovanie zákonov v predchádzajúcom období "je také závažné, že fakulta a jej vedenie nemohli tieto zistenia ignorovať.

Zohľadňujúc ochranu práv, oprávnených záujmov a dobrého mena fakulty, ako aj s ohľadom na povinnosti, ktoré vedeniu verejnej vysokej školy vyplývajú zo zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tak nebolo možné, aby pracovný pomer naďalej trval".

Dekanát dodal, že ide o pracovnoprávnu záležitosť a s ohľadom na ochranu osobných údajov sa nemôže bližšie vyjadrovať ku konkrétnym dôvodom a okolnostiam skočenia pracovného pomeru.

Signatári petície vyjadrili Bielikovej plnú podporu. Zároveň sú presvedčení, že dekan "vážne poškodzuje záujem vysokej školy o férový a spravodlivý proces volieb do Akademického senátu FIIT STU, lebo výpoveďou Bielikovej zasiahol do procesu volieb, ktoré sa budú konať 16. januára". Bieliková je na kandidátnej listine a podľa signatárov petície by týmto bolo zamestnancom znemožnené ju voliť.

Bieliková vo štvrtok na svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že sa chce poďakovať všetkým, s ktorými bola za posledných 35 rokov, odkedy prvýkrát prišla na STU v Bratislave. "Chcem vám všetkým povedať, že neodchádzam, cítim sa stále ako zamestnanec STU. Považujem svoju kandidatúru do akademického senátu FIIT STU za platnú a verím, že mi nebude nijako zabránené zúčastniť sa na voľbách do senátu fakulty 16. januára," uviedla.

Zo stanoviska dekanátu vyplýva, že sa dekan fakulty bude snažiť upokojiť situáciu. Naplánované je stretnutie autorov petície, zástupcov Študentskej rady vysokých škôl SR, predstaviteľov akademickej obce FIIT STU s dekanom.