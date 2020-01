Gajdoš chce vyhlásiť obstarávanie na obnovu objektu pre penzión vojnových veteránov

Ministerstvo chce zrekonštruovať objekt na Zemplínskej šírave.

10. jan 2020 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany (MO) SR chce zrekonštruovať objekt na Zemplínskej šírave. Slúžiť má ako penzión pre vojnových veteránov. Obstarávacie náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby predpokladá rezort na vyše 7,77 milióna eur.

Návrh na udelenie súhlasu vlády so začatím obstarávania predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.

Po rekonštrukcii má objekt spĺňať požiadavky "na efektívne fungujúce zariadenie poskytujúce ubytovacie, rekreačné, rehabilitačné a ostatné služby pre profesionálnych vojakov, vojenských dôchodcov, civilných zamestnancov rezortu obrany a ich rodinných príslušníkov vrátane vybudovania penziónu pre vojnových veteránov", ako sa uvádza v materiáli.

Verejné obstarávanie je plánované na koniec februára, rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca júla 2021. Zahŕňať by mala komplexnú obnovu vrátane rekonštrukcie striech, interiéru, ale aj prebudovania prístupových ciest či terénnych úprav. Zlepšiť fungovanie ubytovacieho zariadenia má doplnenie izieb, terás i zabezpečenie bezbariérových vstupov.

"Podľa spracovaného stavebného zámeru je po rekonštrukcii plánovaný počet izieb 95 a počet lôžok 180, z toho 30 izieb s počtom lôžok do 60 na potreby penziónu pre vojenských veteránov," približuje materiál.

Komplex budov Zemplínska šírava - kúpele sa nachádza v obci Kaluža v okrese Michalovce. V súčasnosti je pre nevyhovujúci technický stav zatvorený.

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby budú zabezpečené z kapitálových výdavkov príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO). Presná výška nákladov bude stanovená na základe výsledku verejného obstarávania.