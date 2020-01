V boi proti environmentálnej kriminalite chce štát špecializovaných policajtov aj sudcov

Ministerstvo vnútra hovorí o organizovanom zločine v oblasti poškodzovania životného prostredia.

10. jan 2020 o 12:48 SITA

BRATISLAVA. Zapojiť viacerých vyšetrovateľov do riešenia environmentálnych trestných činov, posilniť špecializáciu polície na miestnej a okresnej úrovni vrátane odbornej prípravy alebo pracovať na lepšej spolupráci so súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami. To sú niektoré z cieľov, ktoré si stanovuje Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 - 2025 z dielne Ministerstva vnútra SR. Materiál bol momentálne predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

„Hlavným cieľom predmetného akčného plánu je zefektívniť boj proti environmentálnej kriminalite legislatívnymi zmenami príslušných právnych predpisov, materiálnym a personálnym posilnením príslušných štátnych orgánov a organizácií, zvýšením verejného povedomia, medzirezortnou spoluprácou na miestnej a regionálnej úrovni a posilnením medzinárodnej spolupráce,“ konštatuje rezort vnútra.

Materiál tiež odporúča napríklad pracovať na komplexných a ucelených štatistikách trestnej činnosti v oblasti odpadov a nebezpečných materiálov, zvážiť ustanovenie účinnejších administratívnych nástrojov na zastavenie prebiehajúcich nezákonných činností zasahujúcich životné prostredie. Ide napríklad o možnosť vynútiť si vstup na ohrozené miesta alebo zvážiť uľahčenie výmeny informácií medzi správnymi orgánmi pôsobiacimi v oblasti životného prostredia a prokurátormi tak, aby sa zapájali do činnosti v oblasti údajnej nezákonnej prepravy odpadu a aby sa im o nej poskytovali relevantné informácie.

Dokument tiež navrhuje nabádať sudcov, aby absolvovali odbornú prípravu so zameraním na predpisy Európskej únie (EÚ) v oblasti trestnej činnosti proti životnému prostrediu, najmä pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo. Pri vyšetrovaní environmentálnej trestnej činnosti by bolo podľa akčného plánu vhodné, zamerať sa nielen na aspekty trestnej činnosti proti životnému prostrediu, ale aj na jej hospodárske a finančné aspekty, napríklad pranie špinavých peňazí, vymáhanie majetku alebo daňové úniky. „Trestne? činy proti životnému prostrediu, zahr?n?aju?ce širokú s?ka?lu protiprávnych konaní poškodzujúcich životné prostredie alebo niektorú z jeho častí, nadobudli organizovanú podobu prinášajúcu najvyššie zisky pri najmenších nákladoch. Táto kriminalita má významný vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na spoločnosť a hospodárstvo jednotlivých krajín. V hodnotení hrozieb za?vaz?nej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA) na roky 2014 – 2017, bola environmentálna kriminalita identifikovaná ako závažná nova? bezpečnostná hrozba pre členské štáty EÚ,“ uvádza rezort vnútra.

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti zdôrazňuje, že SR je v regióne strednej a východnej Európy dlhodobo lídrom v budovaní systému národných opatrení na efektívny boj s environmentálnou kriminalitou. „Už v roku 2004 došlo k zriadeniu multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality v rámci medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou (MEKO). Pomocou tohto nástroja sa postupne podarilo identifikovať všetky bezpečnostné hrozby v predmetnej oblasti a podľa finančných, personálnych a technických možností dotknutých štátnych orgánov dochádzalo k zlepšovaniu výkonnosti pri boji proti tomuto druhu protiprávnej činnosti,“ uvádza sa v akčnom pláne.

Vývoj v posledných rokoch však podľa ministerstva vnútra ukázal, že environmentálna kriminalita má oveľa väčšiu dynamiku v objeme aj v kvalite, takže priebežne prijímané opatrenia orgánov presadzujúcich právo už nie sú schopné ju dostatočne eliminovať. Dokument preto odporúča tiež účinnejšiu výmenu informácií na úrovni organizácií Europol, Eurojust a Frontex. SR odporúča zvážiť iným členským štátom EÚ organizovanie spoločnej odbornej prípravy v oblasti nebezpečných materiálov pre prokurátorov, príslušníkov polície a prípadne iných zamestnancov zapojených do boja proti trestným činom proti životnému prostrediu, aby si mohli vymieňať skúsenosti a informácie o formách spolupráce. „Členské štáty by mali zvážiť poverenie špecializovaných prokurátorov so zabezpečenou a stabilnou pozíciou, ktorí by sa tak ako v Slovenskej republike venovali boju proti trestnej činnosti proti životnému prostrediu na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni,“ uzatvára dokument.