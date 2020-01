Slovenský kreslený film pozerajú deti po celom svete

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

10. jan 2020 o 15:00 The Slovak Spectator

1. Toto sú najväčšie realitné projekty v Bratislave. Kedy budú dokončené? Top 5 real estate projects in Bratislava

2. V pondelok sa začína proces v prípade vraždy novinára. Pozrite si ako prebiehalo vyšetrovanie: Kuciak murder investigation timeline

3. Knižný swap, chute Etiópie či vegánska večera už v najbližších dňoch v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

4. Kariéru možno začať aj v Košiciach. Tieto iniciatívy sa snažia udržať ľudí na východe: How to keep young talent in the east

5. Tieto vrcholy Malých Karpát by ste si rozhodne nemali nechať ujsť: Queens of the Small Carpathians

6. Odsúdený Anduskó či konflikt medzi premiérom a predsedom parlamentu. Toto sú najdôležitejšie udalosti prvého januárového týždňa: First prison sentence and a clash over troops

7. Demokraciu na Slovensku čaká veľká skúška. Máme dôvody na optimizmus? Slovak democracy set for crucial test in coming year, political analyst says

8. Z 1 000 “ajťákov” na 15 000. Ako IT klastre pomohli tomuto odvetviu v Košiciach: Clusters: Untapped innovation potential

9. Ženy tvoria len pätinu slovenského parlamentu. Priblížia nás nadchádzajúce voľby v zastúpení žien k Islandu? What Slovaks can learn from Icelanders

10. Slovenský kreslený film pozerajú deti po celom svete: Slovak made animated film about a difficult topic, receiving awards around the world

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu http://sme.sk.