Dobré ráno: Na prestížnej fakulte sa bojuje o akademický senát

Nový dekan dal výpoveď profesorke.

12. jan 2020 o 23:32 Zuzana Kovačič Hanzelová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/ydrhd-cf3648?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Fakulta informatiky a informačných technológií na STU prepustila dlhoročnú profesorku a bývalú dekanku Máriu Bielikovú.

Je uznávaná vedkyňa, a už niekoľko mesiacov je kritičkou nového dekana Ivana Kotuliaka. Celé sa to udialo len krátko pred voľbami do akademického senátu, o ktorý sa zvádza boj.

Čo sa to deje na jednej z najlepších a najúspešnejších fakúlt na Slovensku? Odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Väčšina Slovákov neverí v justíciu. Dôvera v súdnictvo sa na Slovensku zhoršila ešte o ďalších desať percent. Sudcom neverí až 72 percent ľudí. Horšie sú už na tom v únii len Chorváti. Podľa transparency international ide o najhorší výsledok od roku 2004 a dôvodom sú hlavne medializované väzby viacerých sudcov s Mariánom Kočnerom.

Slovensko má podľa Henley passport index desiaty najsilnejší pas vo svete. Index porovnáva silu pasov na základe možnosti cestovať bez víz do inej krajiny. Slováci môžu cestovať až do 181 krajín bez víz, čo nás spolu s Maďarmi a Lotyšmi radí na desiate miesto. Najsilnejší pas má Japonsko a Singapur.

Minulý rok prišlo nelegálne do únie najmenej ľudí od roku 2013. Podľa predbežných čísel to bolo 139 tisíc ľudí, v porovnaní s rokom 2018 ide o pokles o šesť percent a oproti roku 2015, čo bol vrchol migračnej krízy, klesol počet prichádzajúcich ľudí o 92 percent.

Viac takýchto správ nájdite na sme.sk.

Odporúčanie

V strednej Európe sa ešte stále ozývajú hlasy, že hnutie Me too a súdny proces Harveyho Weinsteina je koniec komplimentov a galantnosti mužov. Nepochopenie celého prípadu je obrovské – Weinsteina totiž nesúdia pre vzťahy so ženami, ktoré boli nejasné. Súdia ho za znásilnenia, nútený orálny sex, a závažné sexuálne obťažovanie desiatok mladých žien.

Viac o tom píše Silvie Lauder v českom Respekte. To je môj zaujímavý tip na záver, želáme vám úspešný začiatok týždňa, dopočutia opäť zajtra.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKH je diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.