Envirorezort stále nerobí dosť vo veci klimatickej krízy, tvrdí Greenpeace

Ministerstvo oponuje, že za posledné tri roky v boji proti klimatickej zmene urobili veľký kus práce.

11. jan 2020 o 11:45 TASR

BRATISLAVA. Vo veci klimatickej krízy Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ani vláda stále nerobia dosť. Myslí si to organizácia Greenpeace.

MŽP oponuje, že za posledné tri roky na Slovensku v boji proti klimatickej zmene urobili veľký kus práce.

Slovensko podľa Greenpeace patrí k ôsmim štátom Európskej únie, v ktorých v roku 2018 narástli emisie skleníkových plynov.

"Celkovo je treba povedať, že MŽP, podobne ako celá vláda, stále nerobí v otázke klimatickej krízy dosť," skonštatoval koordinátor klimatickej kampane organizácie Greenpeace Radek Kubala.

Hovorca MŽP Tomáš Ferenčák pre TASR povedal, že boj proti klimatickej zmene patrí medzi priority ministerstva. Spomenul, že envirorezort investuje do triedenia a recyklácie odpadov, zaviedol protiskládkový balíček a podporuje aj vodozádržné opatrenia.

"Ministerstvu sa podarilo presadiť dodatočných 2,5 miliardy eur do roku 2030 na investície do opatrení na rozvoj obnoviteľných zdrojov, do znižovania energetickej náročnosti ekonomiky. Či už v doprave, stavebníctve, teplárenskom sektore," uviedol Ferenčák.

Ťažba a spaľovanie uhlia

Do budúcna chce Greenpeace požadovať, aby MŽP a aj ostatné ministerstvá robili vo veci ochrany klímy omnoho viac.

Greenpeace naopak pozitívne hodnotí, že MŽP stálo v otázkach ťažby a spaľovania uhlia na Slovensku vždy na dobrej strane.

"Ministerstvo požadovalo ukončenie ťažby a spaľovania uhlia, nasmerovalo Slovensko do medzinárodnej koalície štátov končiacich s uhlím 'Powering past coal alliance'," povedal Kubala.

Ferenčák poznamenal, že Slovensko prijalo politicky náročné rozhodnutie o zastavení dotácií na spaľovanie domáceho uhlia do roku 2023.

Envirorezort podľa Kubalu tiež podporoval ambicióznejší cieľ Európskej únie pre znižovanie emisií skleníkových plynov do roku 2030 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. "To veľmi oceňujeme," uviedol Kubala.