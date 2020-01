Minúta po minúte: Kočnera a spol. predviedli pred súd, pojednávanie v prípade vraždy sa začalo

Naplánovali deväť pojednávacích dní.

12. jan 2020 o 23:00 (aktualizované 13. jan 2020 o 9:33) Adam Valček

Začalo sa hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Obžalovaní sú Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó.

Dianie na súde s Kočnerom a spol. sledujeme minútu po minúte:

9:33 Súd čoskoro ukončí úvodnú fázu procesu, ktorej podstatou je zistenie prítomnosti a oznámenie o tom, kedy boli doručené predvolania na hlavné pojednávania a či je zachovaná lehota na prípravu na hlavné pojednávanie.

Sú námietky proti tomu, aby sa hlavné pojednávanie konalo dnes, pýta sa predsedníčka senátu sudkyňa Sabová. Od prítomných zaznelo nie. „Neevidujem žiadne výhrady,“ zhrnula.

9:31 Na pojednávaní je aj tlmočníčka do maďarčiny, pretože sestra zavraždeného podnikateľa Molnára Silvia vyhlásila, že nevie dobre po slovensky.

Prítomní sú tiež obaja dozoroví prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry.

Predsedníčka senátu zároveň informovala, že medzi dôkazmi sú utajované skutočnosti.

9:22 Sudkyňa Sabová informuje, že predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban rozhodol, že prípadné práva a povinnosti predsedu súdu v tejto kauze bude využívať podpredseda súdu Roman Puchovský.

Dôvodom je, aby sa minimalizovalo akékoľvek podozrenie z konfliktu záujmov, nakoľko Kočnerova náhradná obhajkyňa Natália Trubanová je dcéra predsedu súdu. Trubanovú vybral Kočnerovi počítač náhodným výberom.

9:18 Na pojednávaní, za Marianom Kočnerom a jeho obhajcom Marekom Parom, sedí obhajkyňa Natália Trubanová. Túto obhajkyňu mu zvolil súd ako náhradnú ohajkyňu pre prípad, že Slovenská advokátska komora pozastaví Parovi činnosť pre podozrenia, ktoré vyplynuli zo správ medzi Kočnerom a Parom, ktoré polícia zaistila v Kočnerovej aplikácii Threema.

Trubanová sa zatiaľ nebude zapájať do Kočnerovej obhajoby, iba v prípade, že by Para z procesu vypadol.

9:12 Obžalovaní sedia rovnako ako v decembri pri predbežnom prerokovaní, Alena Zsuzsová sedí na opačnej strane lavíc obžalovaných než Kočner. Medzi nimi sú Marček a Szabó a niekoľko kukláčov.

Prehľad aj s popisom toho, kto kde sedí, si môžete pozrieť tu.

9:07 Predsedníčka senátu sudkyňa Ružena Sabová nedala súhlas na zvukový prenos. „Aby nebol rušený priebeh hlavného pojednávania a zároveň preto, aby nemohli byť poškodené práva strán,“ povedala Sabová.

Zároveň neumožnila novinárom, ktorí s rozhodnutím nesúhlasia, aby podali návrh na tzv. senátne rozhodnutie.

„Verejnosť nemá právo podávať návrhy,“ povedala Sabová. Trestný poriadok pritom umožňuje, aby návrh na tzv. senátne rozhodnutie podal ktokoľvek, kto sa cíti byť opatrením predsedu senátu dotknutý.

9:01 Senát prišiel do pojednávacej miestnosti, hlavné pojednávanie sa začalo. Miestnosť stráži do 10 kukláčov a do 15 ďalších príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

8:43 Na súde sú už aj obhajcovia a právni zástupcovia rodín, rovnako i rodičia zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

8:38 Každú chvíľu pustia novinárov do pojednávacej miestnosti, hovorkyňa súdu práve dáva základné poučenia aj zahraničným novinárom. Tí totiž nemusia byť zo svojich krajín zvyknutí, že tváre sudcov a prokurátorov je zakázané zverejňovať.

8:09 Medzi novinármi to ožilo, práve privážajú spis do pojednávacej miestnosti.

Do pojednávacej miestnosti privážajú spis. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

8:00 Kontrolou už prešla väčšina novinárov, v nasledujúcich chvíľach prídu do budovy obhajcovia, právni zástupcovia pozostalých a do pojednávacej miestnosti eskortujú obžalovaných.

Zatiaľ nie je známe, či ich bude možné fotiť počas príchodu alebo až vnútri, médiá sa v tomto riadia pokynmi strážnikov a hovorkyne súdu.

7:50 Hoci do začiatku pojednávania zostáva ešte viac ako hodina, miestnosť pre novinárov je už takmer plná.

7:20 Miestnosť pre médiá sa začína zapĺňať, už sú tu aj prví zahraniční novinári. Proces sa začne asi o sto minút.

Miestnosť pre médiá sa už zapĺňa. (zdroj: FOTO SME - ADAM VALČEK)

7:14 Prví novinári sú už v budove súdu, od siedmej hodiny sa začala vykonávať bezpečnostná kontrola a postupne ich púšťajú dnu.

Na pojednávanie sa akreditovalo takmer sto novinárov, z toho štyri desiatky sú zo zahraničia, najmä z Česka, Nemecka a Poľska, ale zástupcov poslali aj britská agentúra či francúzske a americké noviny.

6:51 Na súd už dorazili všetci štyria obžalovaní.

6:34 Podľa EČV dodávok sa zdá, že na súde sú už Kočner, Marček a Szabó.

6:15 Zbor väzenskej a justičnej stráže uzatvoril areál Špecializovaného trestného súdu, novinári čakajú na ulici pred bránou. Nie je preto možné fotiť eskortu obžalovaných. Dosiaľ prišli do objektu tri dodávky väzenskej stráže.

Novinárov pustia do areálu pravdepodobne až o 7:00, kedy sa začne bezpečnostná kontrola novinárov pri vstupe do budovy.