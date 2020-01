Szalay: Ak štát postaví novú nemocnicu, tak v Martine. Nie v Bratislave

Vidím asi tri-štyri strany, ktoré idú do volieb s konkrétnymi opatreniami pre zdravotníctvo, hovorí analytik z mimovládnej organizácie Health Policy Institute TOMÁŠ SZALAY. Medzi tie, ktoré majú o zdravotníctve jasnú predstavu, zaraďuje SaS, PS/Spolu, Za ľudí a KDH.

Dlhoročný analytik Szalay bol poradcom ministra zdravotníctva za Smer Tomáša Druckera. Hľadal aj riešenia na pomoc zdravotníckej dopravnej a záchrannej zdravotnej službe. Po Druckerovom odchode však úradníci podľa neho upravili podmienky inak, ako sa dohodlo, a pri vlaňajšom tendri na záchranky tak vo výberovej komisii boli aj ľudia s väzbami na víťaza.

Keby reforma záchraniek prešla, ako ste ju navrhovali, tak by vlani nedošlo k škandálu pri výbere záchranných staníc?

Určite nie. Navrhoval som, aby sme to nerobili ako súťaž krásy. Aby tam boli uchopiteľné parametre.

Záchranky neboli chybou Tomáša Haška (bývalý šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý musel odísť po tom, čo na nezrovnalosti v tendri poukázal denník SME, pozn. red.). Bola to chyba ministerstva zdravotníctva, ktoré dalo Haškovi do ruky čierneho Petra. Veď on v medzirezortnom pripomienkovom konaní napísal, že nesúhlasí s tým, aby úrad robil výberové konanie. Ministerstvo mu to napriek tomu dalo. S tým, že vedelo, že to bude škandál.

Kto konkrétne chcel, aby to tak dopadlo?

Neviem.

Znamená to, že nástupkyňa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera Andrea Kalavská (obaja nom. Smeru) sa pri podmienkach na záchrankový tender dala zmanipulovať úradníkmi?

Nie som si úplne istý, či si osvojila všetky Druckerove projekty. Bola to Druckerova agenda, nie jej. Okrem toho nie je projektová manažérka, je lekárka. S tým, ako sa riadia projekty takéhoto typu, nemala žiadnu skúsenosť.

Bolo podľa vás dobré, že bol Drucker ako krízový manažér viac zameraný na projekty?

Bolo to iné. Neviem, či to bolo dobré. Zažil som troch ministrov zdravotníctva - Rudolfa Zajaca (ANO), Ivana Uhliarika (KDH) a Tomáša Druckera. Každý bol iný. Tým, že sa Drucker zameriaval na projekty, dával tomu štruktúru, čo ideme robiť.

V čom bol podľa vás Drucker dobrý?

Bol majstrom komunikácie, bol to jeho hlavný nástroj na riadenie rezortu. Dal si záležať aj na komunikácii so všetkými skupinami v zdravotníctve. Minimálne v rovine, že si ich nechcel znepriateliť. To, naopak, urobil Zajac hneď v prvý deň vo funkcii. Všetkých rozoštval a postavil sa proti nim na barikády. Drucker to neurobil.

Znamená to, že Drucker bol lepší taktik ako Zajac?