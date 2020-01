Kľúčová zmena na prokuratúre je voľba jej šéfa, tvrdí Zastavme korupciu

Voľby generálneho prokurátora je podľa šéfky nadácie Zuzany Petkovej príliš politická.

14. jan 2020 o 15:05 SITA

BRATISLAVA. Kľúčovou zmenou na prokuratúre je voľba jej šéfa. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Podľa jej slov je voľba generálneho prokurátora v pléne Národnej rady v súčasnosti najväčším problémom inštitúcie, pretože závisí od politikov.

Problematické sú aj jeho široké právomoci, pri ktorých môže zasiahnuť do každého trestného konania svojich podriadených.

Na legislatívnych zmenách pracuje aj samotná prokuratúra, ktorá zriadila pracovnú skupinu so zastúpením viacerých inštitúcií.

Medzi nimi je aj mimovládna organizácia Via Iuris. Mimovládka v tejto súvislosti napríklad navrhuje, aby sa okrem iných opatrení presadili na prokuratúre aj širšie právomoci pri navrhovaní kandidátov.

Obdobný model chcela zaviesť pri nástupe do funkcie aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Širší okruh navrhovateľov

„Najkľúčovejšia je voľba generálneho prokurátora, ktorá je v súčasnosti príliš politická. To by sme my navrhovali zmeniť, aby vrcholové posty zastávali nezávislí odborníci," povedala Petková.

Druhou kľúčovou oblasťou je podľa Petkovej možno oslabiť silnú moc generálneho prokurátora, prípadne zaviesť väčšiu kontrolu jeho rozhodnutí.

"Prakticky totiž môže šéf prokuratúry zasiahnuť do akéhokoľvek trestného konania, ktoré vedie jeho podriadený či už okresný, alebo krajský prokurátor,“ tvrdí Petková.

Šéfka nadácie vníma ako najväčší problém voľbu generálneho prokurátora, ktorá závisí od parlamentnej väčšiny. Zmeny v tejto oblasti navrhuje aj organizácia Via Iuris.

V súčasnosti však zostáva do februárových parlamentných volieb iba niekoľko týždňov, a tak nie je presadenie legislatívy cez štandardný proces reálne.

Zmeny aj pri voľbe špeciálneho prokurátora

„Právo navrhovať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora by mal širší okruh osôb a parlament by následne volil kvalifikovanou väčšinou poslancov parlamentu, teda minimálne by potreboval kandidát 76 hlasov poslancov," tvrdí organizácia.

Okrem poslancov by mohli návrhy podľa nej podávať aj iné inštitúcie a dôležití predstavitelia právnickej verejnosti (napríklad generálny prokurátor, verejný ochranca práv, profesijné komory, vysoké školy a pod.).

Voľbe by pritom malo predchádzať verejné vypočutie kandidátov pred výborom za účasti zástupcov prezidenta.

Via Iuris chce zmeniť aj proces výberu Špeciálneho prokurátora. Ním je v súčasnosti Dušan Kováčik, ktorý avizoval svoj predčasný odchod z funkcie.



Kováčik je vo funkcii tretie funkčné obdobie za sebou. Do úradu nastúpil ešte v roku 2004, vtedy sa volil špeciálny prokurátor na päť rokov.

Poslanci ho zvolili aj po tretí raz v roku 2014, no na nové, sedemročné funkčné obdobie. Mandát mu uplynie 1. septembra 2021.

Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi uplynie mandát tento rok. Voľba nového šéfa bude v pléne Národnej rady zrejme v júli.