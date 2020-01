Výber šéfa úradu pre dohľad má podľa Za ľudí prekryť tender na záchranky

Ministerstvo zdravotníctva tvrdenia o maskovaní tendra na záchranky odmieta.

14. jan 2020 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. Vyhlásený výber nového šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pár týždňov pred voľbami má zamaskovať tender na záchranky za 800 mil. eur.

Na tlačovej konferencii strany Za ľudí to konštatovala líderka strany pre zdravotníctvo Andrea Letanovská.

Výberom nového predsedu podľa nej zastupujúci minister zdravotníctva odpútava pozornosť od toho, že už pred niekoľkými mesiacmi mal úrad preveriť a zrušiť nezákonný tender.

"Kto zaručuje objektivitu? Ministerstvo zdravotníctva pod vedením súčasného predsedu Vlády ide vyberať kandidáta, ktorého odporučí vláde pod vedením toho istého človeka, Petra Pellegriniho," konštatoval člen zdravotníckeho tímu strany Za ľudí Filip Barbarič.

Za ľudí navrhuje zmeny

Strana navrhuje, aby kandidátov na post predsedu úradu predkladali odborné a stavovské organizácie.

V prípade predloženia týchto kandidátov by mala zasadať odborná komisia a malo by prebiehať ich verejné vypočutie.

Tiež by sa mal zhodnotiť morálny a odborný kredit, komisia by prezidentke SR na základe bodov odporučila troch kandidátov, tá by z nich vybrala.

Strana to navrhuje prostredníctvom zmeny zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.



ÚDZS má podľa strany vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami, aby mal na ne reálny dosah.

Strana tiež požaduje zavedenie úhrad za zdravotnú starostlivosť, ktorá by závisela od výsledkov liečby a chce definovať nárok pacienta, ktorý by vyšiel z verejnej diskusie.

Viac ľudí a skrátenie dohľadu

Navrhuje tiež posilniť personál. Využívať sa má tiež viac e-zdravie, teda pripojenie sa do elektronickej zdravotnej dokumentácie, ktoré má skrátiť čas dohľadov.

Strana tiež navrhuje, aby akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, mohla byť úradom kontrolovaná.

Strana Za ľudí chce tiež personálne posilniť odvetvie súdno-lekárskej a patologickej anatómie. Požaduje tiež, aby sa pitva financovala z verejného zdravotného poistenia.

Čo sa týka centra pre klasifikačný systém, je podľa strany dôležité personálne posilnenie a je nevyhnutné preškoľovanie jednotlivých lekárov v nemocniciach.

Navrhuje aj presunutie elektronických registrov z ÚDZS na Národné centrum zdravotníckych informácií.

Úrad má aj kontrolovať krížové vlastníctvo, auditovať finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve, a v prípade rizika môže spolu s Protimonopolným úradom nariadiť odpredaj majetku, prípadne aj vyvlastnenie časti predmetu podnikania.

Ministerstvo sa ohradilo

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) tvrdenia o maskovaní tendra na záchranky rezolútne odmieta.

"Práve naopak, predseda vlády poverený riadením rezortu zdravotníctva sa pre vyhlásenie verejnej výzvy na obsadenie pozície predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol práve z toho dôvodu, aby bol proces verejný a teda maximálne transparentný," tvrdí hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Ako dodala, pozícia hlavy úradu je dôležitou funkciou, inštitúcia zastrešuje mnohé dôležité činnosti v sektore zdravotníctva.

Doteraz bol proces nastavený tak, že minister zdravotníctva navrhol vláde osobu na uvedenú pozíciu a vláda sa týmto návrhom následne zaoberala.

Aktuálne nastala zmena, ktorá podľa nej znamená krok vpred v transparentnosti celého procesu a verejnosť bude mať možnosť sledovať proces výberu na pozíciu predsedu ÚDZS.



"Pri udeľovaní licencií sa postupovalo, ako sme už viackrát uviedli v zmysle platnej legislatívy," konštatovala hovorkyňa rezortu.

Transparentnosť ako priorita

Pre ministerstvo zdravotníctva je podľa Eliášovej transparentnosť procesov prioritou, a preto na základe medializovaných informácií v súvislosti s predmetným výberovým konaním na záchranky konal rezort okamžite.

Ministerstvo iniciovalo v rámci svojej pôsobnosti konkrétne právne kroky a podalo podnet na generálnu prokuratúru.

Čo sa týka možného zrušenia tendra, podľa právneho výkladu jeho zrušenie, ako už ministerstvo viackrát uviedlo, nie je možné a opakovane uvádza, že nedisponuje zákonnou pôsobnosťou zrušiť predmetné výberové konanie.

"Jednotlivé subjekty, ktoré prezentujú svoje právne názory dávajú len všeobecné vyhlásenia," uzavrela hovorkyňa ministerstva.