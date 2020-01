Most-Híd predstavil svoj program. Bugár verí, že zostane v parlamente

BRATISLAVA. Nedostatok lekárov, dotačná schéma, ale aj dvojročná povinná predškolská dochádzka, problematika odborných a vysokých škôl, nedostatok odborníkov na pracovnom trhu i riešenie dlhodobej starostlivosti o seniorov.

Aj to je súčasťou takmer 198-bodového programu strany Most-Híd s názvom reVÍZIA 2020.

Program predstavili na stredajšej tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár a podpredseda Ábel Ravasz.

„Roky pôsobenia vo vládnych koalíciách aj v opozícii nás naučili zodpovedne pristupovať k politike a sľubom, ktoré dávame našim voličom. Garanti jednotlivých programových priorít, ministri, poslanci strany Most-Híd už desaťročie dokazujú, že sú zárukou toho, že hlas voličov a ich dôvera neskončia ‚v koši',“ povedal Bugár.

Dodal, že do ďalších rokov bude Most-Híd lepšou voľbou pre každého, komu záleží na Slovensku, jeho občanoch a užšej spolupráci väčšiny s menšinami.

Je presvedčený o tom, že strana získa potrebných päť percent a dostane sa do parlamentu.

Program vychádza z praxe

„Demokratická vízia Slovenska je postavená na spolupráci a zodpovednosti. Zásadou Mosta-Híd je politika malých krokov, čomu zodpovedá aj jeho volebný program, ktorý je realistický a splniteľný. Nevznikol za zeleným stolom, ale vychádza z praxe,“ doplnil podpredseda strany Ábel Ravasz.

Súvisiaci článok SMK zahodila historickú šancu, Bugár sa obáva vplyvu Fideszu Čítajte

Zdôraznil, že novela zákona o štátnom občianstve, ktorá je podľa neho zle nastavená, bude podmienkou vstupu strany do vlády. Ravasz zároveň vylúčil povolebnú spoluprácu so stranou Smer-SD.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO zo začiatku januára by Most-Híd volilo 4,1 percenta voličov.

Agentúra Polis Slovakia zasa začiatkom decembra strane namerala voličskú podporu na úrovni 5,2 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent.