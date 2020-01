Štrajková pohotovosť na fakulte informatiky STU trvá

V proteste pokračujú aj študenti fakulty.

15. jan 2020 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Štrajková pohotovosť na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) pokračuje.

Informoval o tom štrajkový výbor, ktorý tvorí 24 zamestnancov FIIT STU.

Dohodu z utorka 14. januára vníma výbor pozitívne a považuje ju za prvý krok k návratu k akademickým slobodám.

Rokovania bez študentov

Upozorňuje však, že na rokovanie neboli prizvaní zástupcovia protestujúcich študentov ani zástupcovia zamestnancov. Na fakulte pokračuje aj protest študentov.

Na svojom profile na sociálnej sieti uviedli, že oceňujú zrušenie výpovede pre Máriu Bielikovú, no nepovažujú to za naplnenie všetkých požiadaviek, ktoré fakulte predostreli.

Štrajkový výbor aj študenti sa vo svojom vyhlásení zhodli na tom, že by mala byť zabezpečená najmä férovosť volieb do Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa majú konať vo štvrtok 16. januára.

Údajné účelové príjimanie zamestnancov

Výbor ozrejmil, že volený senát predstavuje najdôležitejší orgán akademickej samosprávy.

Spolu so študentmi poukázali na to, že dekan Kotuliak v decembri 2019 prijal nových zamestnancov, a to navýšilo počet oprávnených voličov na fakulte o približne 40 percent.

Súvisiaci článok Prepustenú profesorku Bielikovú zoberie škola späť Čítajte

Študenti vyzvali dekana, aby vyriešil podľa nich „nedemokratický a účelový“ vznik veľkého množstva nových voličov, napríklad minimálnym znížením ich úväzku zo 100 na 99 percent, a tak by nemohli voliť.

Okrem toho apelovali na nových zamestnancov, „aby preukázali na skutočnosť, že na FIIT prišli tvorivo rozvíjať naše akademické prostredie a zvážili svoju neúčasť na nadchádzajúcich voľbách, najmä v súvislosti so svojím naozaj krátkym pôsobením v našej akademickej obci.“

Aj štrajkujúci zamestnanci vyzývajú nových kolegov, aby volili v rámci svojho vedomia a svedomia, vrátane zohľadnenia práva nevoliť.

Dekan zrušil Bielikovej výpoveď

Zo záverov rokovania, ktoré prezentoval rektor STU Miroslav Fikar v utorok 14. januára na konferencii, vyplýva, že dekan FIIT STU Ivan Kotuliak sa zaviazal, že zruší výpoveď pre Máriu Bielikovú a podaný podnet bude ďalej vyšetrovaný v súlade s právnymi predpismi.

Bieliková súhlasila, že stiahne svoju kandidatúru na post členky akademického senátu.

Ďalším krokom na upokojenie situácie na fakulte majú byť voľby do jej zamestnaneckej časti senátu, ktoré sa uskutočnia 16. januára. Neskôr sa budú konať aj voľby na doplnenie chýbajúcich členov senátu.

Súvisiaci článok Prepustená profesorka Bieliková má podporu aj z Čiech, dekan chce situáciu upokojiť Čítajte

Výpoveď bývalej dekanky FIIT STU Bielikovej súvisela s podnetom pre páchanie protispoločenskej činnosti. Študenti fakulty vo štvrtok 9. januára spustili petíciu pod názvom „Výzva dekanovi Ivanovi Kotuliakovi: okamžite zrušte výpoveď prof. Márie Bielikovej“. Doteraz ju podpísalo viac ako 2 600 študentov a zamestnancov fakulty.

Na podporu Bielikovej poslal prestížny vedecký časopis UMUAI otvorený list, ktorý podpísalo 28 svetových vedcov.

Dekanát FIIT STU informoval, že v stredu o 14:00 sa v priestoroch fakulty uskutoční ďalšie stretnutie so zástupcami štrajkového výboru, zamestnancov a študentov.