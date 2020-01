Most-Híd by do ďalšej vládnej koalície so Smerom nešiel

Bugár si myslí, že ak by opustil vládu, Smer by vládol ďalej s podporou ĽSNS.

15. jan 2020 o 11:59 TASR

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár a premiér Peter Pellegrini.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)