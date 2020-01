Prieskum preferencií: Extrémisti z ĽSNS stúpajú, Slosiarik nevylučuje ich víťazstvo

SNS a SaS sú na hrane.

16. jan 2020 o 13:00 Lucia Praus

BRATISLAVA. Extrémisti z ĽSNS sú necelé dva mesiace pred parlamentnými voľbami 2020 v meraniach agentúry Focus na svojom historickom maxime. Ak by sa voľby konali v prvej polovici januára, ĽSNS by podľa najnovšieho prieskumu Focusu volilo 13,6 percenta opýtaných.

V porovnaní s decembrovým meraním si polepšili o 1,8 percent. Najlepší výsledok v meraniach Focusu od vstupu do parlamentu zaznamenali vlani v júni- 12,3 percenta.

V prieskume Focusu tak extrémisti skončili druhí za preferenčne stále najsilnejším Smerom.

Zdrojom stúpania extrémistov sú podľa Martina Slosiarika z Focusu najmä nevoliči z roku 2016 a čiastočne aj voliči Smeru a SNS, ktorí cítia sklamanie z káuz za posledné dva roky od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

"Nevoliči cítia vo voľbách príležitosť vyjadriť svoj nesúhlas so systémom a tým, ako to funguje. Spoločnosť vnímajú tak, že je v chaose, plná korupcie a bez pravidiel," vysvetľuje, prečo je predseda ĽSNS Marian Kotleba svojou rétorikou pre ľudí uveriteľný.

"Má ľahko pochopiteľné odkazy, hovorí o jednoduchej nápravy spoločnosti, len treba dodržiavať pravidlá," hovorí.

ĽSNS je dnes podľa neho silnou stranou. "Ak by sa Smeru nepodarilo zmobilizovať všetkých svojich voličov a budú hľadať inú alternatívu, je šanca, že Kotleba voľby môže aj vyhrať," dodal.

SNS a SaS na hrane

Smer si stále udržuje prvenstvo, no v porovnaní s decembrovým meraním mierne klesol. Kým na konci vlaňajška by ho volilo 19,6 percenta opýtaných, v jaunári by to bolo 18,7 percenta.

Za Smerom a extrémistami nasleduje koalícia PS/Spolu, ktorá získala 10,5 percenta. Tesne za nimi je strana Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku so ziskom 10,3 percenta. Kým PS/Spolu sa v decembrovom meraní Focusu pohybovali zhruba na rovnakej úrovni, Za ľudí si polepšilo o vyše jedno percento.

Agentúra robila meranie už v čase, keď Kisku obvinili v kauze KTAG.

Do parlamentu by sa dostalo aj opozičné hnutie OĽaNO so ziskom 7,7 percenta, Sme rodina so ziskom 7,1 percenta a mimoparlamentné KDH, ktoré by volilo šesť percent opýtaných.

Tesne nad hranicu piatich percent potrebných pre vstup do parlamentu sa dostali aj SaS, ktorú by volilo 5,4 percenta a SNS so ziskom 5,1 percento.

Bez Sme rodiny by koalícia nevznikla

Opozičné strany by koalíciu bez Sme rodina nezložili. Všetky demokratické opozičné strany by spolu získali 84 mandátov.

Z maďarských strán by sa do parlamentu nedostala žiadna. Most-Híd získal štyri percentá a Maďarská komunitná spolupatričnosť, ktorej súčasťou je SMK, 3,7 percenta.

Focus robil prieskum od 10. do 14. januára na vzorke 1010 respondentov.