Opozícia chce stavať nové nemocnice a oslabiť vplyv Penty

Raši povedal, že nie je expertom Smeru na zdravotníctvo.

16. jan 2020 o 20:33 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Desať nemocníc za desať rokov alebo roztrhanie Penty, tak aby nemohla zároveň vlastniť zdravotnú poisťovňu aj sieť nemocníc a lekární.

Súvisiaci článok Po 12 rokoch v zdravotníctve dospel Smer až k zbúraniu Rázsoch Čítajte

Opozičné strany sa po februárových parlamentných voľbách hotujú robiť v zdravotníctve veľké zmeny.

Vyplýva to z ich odpovedí na otázky denníka SME.

Zdravotnícki experti Smeru Richard Raši a SNS Štefan Zelník na ponuku zhodnotiť zdravotníctvo za posledné štyri roky a prezradiť, čo s ním chcú robiť v nasledujúcom volebnom období, nereagovali alebo odmietli odpovedať.

Most denník SME neoslovil, lebo podľa viacerých prieskumov a dlhodobých trendov by sa už do parlamentu nedostal.

Raši: Nie som expertom Smeru na zdravotníctvo

"Ale ja nie som expertom našej strany na zdravotníctvo," napísal Raši redaktorovi SME, keď mu poslal otázky.