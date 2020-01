Trnku držali na výsluchu viac ako osem hodín. Polícia ho chce vo väzbe

Bývalý šéf Generálnej prokuratúry je obvinený už v dvoch prípadoch.

16. jan 2020 o 19:35 Matúš Burčík, Peter Kováč

BRATISLAVA. Niekoľko policajtov v rifliach a zimných bundách s policajnými páskami na rukávoch v rannom pološere sprevádzalo bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s putami na rukách. Vo štvrtok skoro ráno ho vyviedli z jeho rodinného domu v Hamuliakove a previezli do Nitry.

Scénou, akú Slovensko ešte nezažilo, sa zanedlho polícia pochválila na sociálnych sieťach, zverejnila fotografie aj video zo zásahu.

„Keď to bude možné, poskytneme viac informácií,“ napísala stručne polícia.

Zadržanie Trnku verejnosť očakávala už dávnejšie, napokon si ho vyslúžil až za druhé obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Prvé si Trnka privodil za to, že ukrýval nahrávku Gorily, nové za videonahrávku vlastného rozhovoru s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom zo Smeru. Na zázname z jeho kancelárie, ktorý vznikol zrejme niekedy začiatkom roku 2009, sa dvojica rozprávala o kauze Lemikon.

"Potrebujeme, aby si to, ako to povedať - tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek okrem iného na nahrávke Trnkovi.

Trnka súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal.

Prečo vyšetrovatelia neobvinili aj Počiatka, ktorý sa v roku 2016 stiahol z politiky, polícia nepovedala.

Stretnutie s Počiatkom zaznamenal Trnka skrytou kamerou, ktorú mu v pracovni pomáhal inštalovať dnes obžalovaný podnikateľ Marian Kočner. Nahrávku našla polícia po zadržaní Kočnera v jeho súkromných archívoch a koncom novembra ju zverejnil Denník N.

Osemhodinový výsluch

Po prvom obvinení v polovici decembra Trnku polícia ani nezadržala. Vo štvrtok v nitrianskej pobočke NAKA strávil na výsluchu prakticky celý deň.

Vyšetrovatelia pre neho žiadajú väzbu, návrh musí ešte schváliť prokurátor a rozhodnúť súd.

Žiadne bližšie informácie reportérom nechcel nikto poskytnúť. Trnku napokon polícia odviezla z výsluchu až krátko pred pol šiestou večer.

Jasné nebolo ani to, kto bude Trnkovým advokátom. Kedysi ho obhajovala bývalá kolegyňa z Generálnej prokuratúry Eva Mišíková. "V tomto konaní ho nebudem zastupovať,“ povedala s tým, že vyšetrovateľovi vysvetlila dôvody.