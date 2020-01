Slovensko vo svete: O čom písala najčastejšie zahraničná tlač?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

17. jan 2020 o 13:36 The Slovak Spectator

1. Ako vražda novinára zmenila Slovensko? Veľký prehľad udalostí, ktoré nasledovali až doteraz: How the Kuciak case changed Slovakia (overview)

2. Rekordné čísla výroby áut na Slovensku majú trpký podtón: Are the records of Slovak car industry getting a bitter undertone?

3. ĽSNS vo vláde. Čo by to pre Slovensko znamenalo? A government with ĽSNS: How likely is it and what would it mean?

4. Delia ich stovky kilometrov. Pozrite sa ako z Veľkej Fatry bolo vidno až na Alpy: Alps visible from Veľká Fatra

5. Svetová tanečná šou, balkánsky bašavel či burza hračiek. Aj tieto podujatia privíta Bratislava: Top 10 events in Bratislava

6. Vzostup Skywalkera vniesol rovnováhu do vesmíru Star Wars: The Rise of Skywalker restores balance in the Star Wars universe

7. Ako pomôcť vylúčeným komunitám? Začať treba v školách: The untapped potential of marginalised communities

8. Virtuálna realita, vzácne hrubokožce či adrenalínová jazda vlakom. Vyberte sa na poznávací výlet slovenskou politickou scénou: Slovakia 2020: A guide to the political landscape

9. Suché Mýto patrilo k najživším miestam v Bratislave. Ostala z neho len široká cesta: Suché Mýto used to be a lively part of today’s Bratislava

10. Slovensko vo svete: O čom písala najčastejšie zahraničná tlač? When did the foreign press write about Slovakia the most?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.