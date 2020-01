Pellegrini očakáva, že prezidentka neratifikuje Istanbulský dohovor

SNS vyzvala hlavu štátu, aby Rade Európy oznámila neratifikovanie dokumentu.

17. jan 2020 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Výzva k neratifikovaniu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známemu ako Istanbulský dohovor, zo strany vlády nie je atakom na Prezidentský palác.

Netreba ho vnímať ani ako účelové konanie. V piatok to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Nech koná tak, ako si žiada parlament

Vláda podľa premiéra konštatovala, že Národná rada (NR) SR urobila uznesenie a uložila všetkým členom slovenskej vlády podnikať také kroky, ktoré budú smerovať k dodržaniu uznesenia parlamentu.

"Ale keďže časť ratifikačného procesu je v rukách pani prezidentky, keďže ide až o úroveň prezidentskej zmluvy, tak sme museli v tom uznesení odkázať aj na pani prezidentku, respektíve odporučiť jej, aby aj ona konala tak, ako si žiada NR SR," povedal.

Pellegrini dodal, že vláda SR v tomto prípade ani inak konať nemohla, keďže jej pozícia je závislá od rozhodnutia parlamentu.

SNS vyzvala prezidentku na konanie

Podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka je úlohou prezidentky oznámiť Rade Európy, že SR nebude ratifikovať dohovor, čiže sa nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dohovoru.

"Teraz je na rade pani prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá by sa mala vyjadriť a ktorá by mala oznámiť, že Slovensko sa nestáva ďalším štátom, ktorý bude ratifikovať daný dohovor. Keďže sa do dnešného dňa tak nestalo, vystupujeme znova, aby sme vyzvali pani prezidentku, aby si splnila svoju povinnosť a v tejto veci konala," povedala na piatkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

Hrnko pripomenul, že podľa Ústavy SR za zahraničnú a vnútornú politiku zodpovedá vláda.

Prezident podľa Hrnka zásadné veci svojim podpisom len potvrdzuje, že prešiel celým procesom v zmysle ústavy. Istanbulský dohovor je podľa SNS ideologický dohovor, a nie je to žiaden dohovor, ktorý by riešil otázku násilia na ženách.

Parlament prijal 29. marca a 28. novembra 2019 uznesenia, ktorými NR SR vyjadrila nesúhlas s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Istanbulským dohovorom a aby Európska únia pristúpila k uvedenému dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.