Voľby do zamestnaneckej časti senátu fakulty informatiky STU sú neplatné

Voľby sa uskutočnili vo štvrtok. Dôvod, prečo sú voľby neplatné, nezverejnili.

17. jan 2020 o 14:40 SITA

BRATISLAVA. Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológii (FIIT) STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 sú neplatné.

Konštatovala to volebná komisia akademického senátu.

Dôvody nezverejnili

Vyhlásenie výsledkov volieb je zverejnené na oficiálnej stránke fakulty. Voľby sa uskutočnili vo štvrtok 16. januára. Dôvod, prečo sú voľby neplatné, nezverejnili.

Štrajkový výbor pre agentúru SITA uviedol, že sa k situácii nebudú vyjadrovať do pondelka 20. januára. Zainteresované strany sa tak dohodli na stretnutí 15. januára. Zúčastnili sa ho zástupcovia zamestnancov v štrajkovej pohotovosti, protestujúci študenti a vedenie fakulty.

„Preto sa nechceme vyjadrovať ani k priebehu včerajších volieb,“ uviedol v stanovisku pre agentúru SITA štrajkový výbor a upozornil, že výsledky volieb sú dostupné na webe fakulty.

Zástupcovia študentov potvrdili, že rokovania budú pokračovať budúci týždeň. Študenti svoje protesty pozastavili z dôvodu konajúcich sa volieb do akademického senátu. Dodali, že do priebehu volieb nebudú zasahovať publikovaním informácií, ktoré by s nimi priamo súviseli.

Kotuliak očakáva koniec protestov

V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou pre video.sme.sk dekan FIIT UK Ivan Kotuliak uviedol, že zástupcovia všetkých strán sa na rokovaní 15. januára prihlásili k spoluzodpovednosti za fakultu.

„Sme dohodnutí, že budeme pokračovať v týchto rokovaniach a budeme sa snažiť nájsť postup tak, aby naša fakulta naďalej rozkvitala, aby sa naozaj stala špičkou v európskom priestore v oblasti informatiky,“ priblížil Kotuliak.

V rozhovore ďalej povedal, že priebeh volieb je pokojný až nezaujímavý. Kotuliak očakáva, že protesty aj štrajk sa ukončia.



Dekanát FIIT STU ukončil pracovný pomer s bývalou dekankou Máriou Bielikovou vo štvrtok 9. januára. Bieliková bola jednou z kandidátok na post členky akademického senátu fakulty.

Študenti ešte rovnaký deň vyzvali petíciou dekana fakulty informatiky Ivana Kotuliaka, aby danú výpoveď zrušil.

V utorok 14. januára sa uskutočnilo rokovanie, ktoré malo celú situáciu upokojiť. Jeho výsledkom bolo, že dekan sa zaviazal výpoveď Bielikovej zrušiť. Tá svoju kandidatúru do senátu po rokovaní stiahla.