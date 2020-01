Prepustenie Trnku ma trochu prekvapilo, hovorí Čaputová

BRATISLAVA. Prezidentku Zuzanu Čaputovú prekvapilo prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z policajného zadržania.

Trnka bol zadržaný v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa, vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu.

Čaputová: Trošku ma to prekvapilo

"Ťažko sa mi to komentuje v tom zmysle, do akej miery je to správne rozhodnutie, pretože informácie k tomu nemám. V každom prípade, ak obvinenie platí ďalej, tak to obvinenie je vznesené v dvoch pomerne závažných skutkoch v kontexte toho, akú funkciu vykonával," povedala v piatok prezidentka po spoločnom novoročnom obede s exprezidentmi Slovenskej republiky.

Dodala tiež, že sa oboznámi s tým, čo bude medializované v súvislosti s nerozhodnutím o väzbe. "Trošku ma to prekvapilo," skonštatovala.

Trnku, ktorého zadržala vo štvrtok Národná kriminálna agentúra, prepustili z policajného zadržania. Urobili tak príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Trnka mal byť obvinený za jeho rozhovor s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal Trnka nainštalovanú v kancelárii.

Bývalý generálny prokurátor už čelí obvineniu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Bolo voči nemu vznesené v decembri minulého roka preto, lebo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.

Kollár: Je to katastrofický signál pre spoločnosť

Prepustenie Trnku je katastrofický signál pre slovenskú spoločnosť a bude mať ďalekosiahle následky.

„Nechceme špekulovať, kto tu zlyhal, či zlyhala prokuratúra, či zlyhala polícia," uviedol pre agentúru SITA predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Šeliga chce vysvetlenie od Čižnára

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Trnka a exminister financií a dopravy za Smer Ján Počiatek nie sú vo väzbe.

Šeliga sa pýta, kde je Čižnár, keď je potrebné vysvetlenie. „Prokurátor špeciálnej prokuratúry sa rozhodol, že dohadovanie sa Dobroslava Trnku a Jána Počiatka o tom, ako oklamať ľudí, ako spomaliť konanie na najvyššom súde a snaha o ovplyvnenie súdu a koordinácia politiky a prokuratúry nenaplňuje znaky trestného činu. Celá verejnosť sa dnes pýta, tak čo to je? Čo vidíme na tej nahrávke? Posedenie pri čaji o tretej? Vysvetlenie opäť chýba," vyhlásil Šeliga.

Rozhodnutie špeciálnej prokuratúry podľa neho znižuje dôveru verejnosti v prokuratúru a políciu. „Verejnosť vnímala, že polícia a prokuratúra niekoľko mesiacov získavala dôkazy a zvažovala zatknutie Trnku a teraz nerozumie tomu, prečo je opäť na slobode. Ako jediné vysvetlenie sa ponúka divadlo," vysvetlil podpredseda Za ľudí.

Beblavý: Špeciálna prokuratúra smrdí od hlavy

„Policajti, prokurátori a sudcovia, ktorí sa snažia robiť si poctivo svoju robotu aj v tomto smerácko-mafiánskom systéme, si zaslúžia naše povzbudenie a rešpekt. Každý krok smerom k férovému Slovensku potrebuje našu podporu. Pretože je to ťažký boj, ako ukazuje dnešné prepustenie Trnku z väzby. Všetci vieme, že špeciálna prokuratúra smrdí od hlavy a hlava špeciálnej prokuratúry smrdí od Fica, Pellegriniho, Haščáka, Širokého. Tento problém vyriešime iba 29. februára," napísal na sociálnej sieti predseda strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý.