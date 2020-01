Meteorológovia vydali výstrahu pred poľadovicou pre západnú časť Slovenska

Pri oteplení môže na horách stúpať lavínové nebezpečenstvo.

18. jan 2020 o 10:23 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou pre všetky okresy Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, a tiež pre okresy Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji.

Výstraha platí oddnes od 09:30 do nedele 19. januára do 09:00.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava či pohyb osôb. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Meteorológovia zároveň vydali výstrahu 1. stupňa pred snehom, a to pre Bratislavu. Platí od soboty 19:00 do nedele do 07:00.

Vo vyššie položených častiach mesta očakávajú sneženie, pri ktorom spadne 5 cm nového snehu. Takáto výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava a pohyb osôb.

Lavínové nebezpečenstvo je v sobotu vo všetkých pohoriach malé, platí teda 1. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Ako však upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, v popoludňajších hodinách je na južných svahoch vplyvom natopenia horných vrstiev snehu zvyšujúca sa tendencia lavínového nebezpečenstva.

Na takýchto svahoch sa môžu uvoľniť samovoľné spontánne malé lavíny a splazy z mokrého snehu, a to najmä vo Vysokých a Západných Tatrách.

Vo všeobecnosti je snehová pokyvká na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. Ojedinele sa v najvyšších polohách Vysokých Tatier, hlavne na severných orientáciách, prípadne v zatienených úzkych žľaboch, môžu nachádzať snehové vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení.

Tendencia lavínového nebezpečenstva bude s oteplením mierne stúpať.