V prípade Kuciakovej vraždy by mali vypovedať Haščák aj Bödör

Pojednávanie pokračuje ďalšími troma dňami od pondelka do stredy.

18. jan 2020 o 15:33 SITA

BRATISLAVA. Od pondelka 20. do stredy 22. januára bude na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vrážd novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, podnikateľa Petra Molnára, ako aj ďalších skutkov.

Ako svedkovia by mali na pojednávaniach vypovedať finančník Jaroslav Haščák, podnikateľ Norbet Bödör alebo kolegovia zavraždeného novinára z portálu Aktuality.sk.

Súd tiež avizoval úmysel opätovne vypočuť niektorých obžalovaných.

Marček sa priznal k vražde Kuciaka

Počas prvých troch dní pojednávania 13. až 15. januára sa ku skutkom podľa obžaloby priznal Miroslav Marček. Ten pred súdom vyhlásil, že práve on zastrelil Kuciaka a Kušnírovú, a v roku 2016 aj podnikateľa Molnára.

Podnikateľ z mafiánskych zoznamov polície Marian Kočner priznal len skutok nedovoleného ozbrojovania súvisiaci s neoprávnenou držbou niekoľkých desiatok nábojov, účasť na vražde Kuciaka poprel.

Obžalovaná Alena Zsuzsová deklarovala pred súdom svoju nevinu a Tomáš Szabó vyhlásenie o vine alebo nevine neurobil. Vo svojej výpovedi však tvrdenia prokuratúry o účasti na vraždách poprel a odmietol odpovedať na otázky.

Kočner a Alena Zsuzsová výpoveď nateraz odmietli.

Súd takisto začal s vypočúvaním svedkov. Okrem príbuzných zavraždenej dvojice pred súdom vypovedal napríklad Zoltán Andruskó, ktorý je v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice právoplatne odsúdený na 15 rokov väzenia. Vo svojej výpovedi priznal, že v prípade vraždy figuroval ako sprostredkovateľ medzi Zsuzsovou a dvojicou Szabó a Marček.

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby a Kočnerov kamarát Peter Tóth zase priznal, že pre obžalovaného podnikateľa zabezpečoval sledovanie novinárov, vrátane neskôr zavraždeného Kuciaka.

Okrem iného opísal, ako po vzatí Kočnera do väzby komunikoval na jeho pokyn so Zsuzsovou, a tiež to, ako sa Kočner snažil zabezpečiť si prepustenie z väzby.

Obvineným hrozí 25 rokov alebo doživotie

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v tomto prípade obžalobu na Szabóa, Marčeka, Zsuzsovú a Kočnera. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.

Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Marčeka a Szabóa.

V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači.

Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.