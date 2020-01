Čo ja s tým mám? Reaguje Fico na Počiatkovo video s Trnkom

Šéf Smeru dáva od svojho exministra ruky preč.

18. jan 2020 o 16:09 Daniela Hajčáková

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/dTWRtFKd.html

BRATISLAVA. Šéf Smeru Robert Fico dáva od svojho exministra Jána Počiatka ruky preč. Na videonahrávke z kancelárie bývalého prokurátora Dobroslava Trnku bývalý šéf rezortu financií za Smer žiada prokurátora, aby mu pred novinármi pomohol ututlať kauzu Lemikon.

Súvisiaci článok Pendluje medzi Cannes a Bratislavou. Počiatek svoje reči na nahrávke s Trnkom zľahčuje Čítajte

„Mne to je jedno, však jednoducho, nech konajú tí policajti,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Fico.

Šéf Smeru sa až doteraz k nahrávke, ktorú médiá zverejnili v novembri, osobne nevyjadril. Uplynulý týždeň tlačovú konferenciu po tom, čo obvinili Trnku, zrušil.

Svoje vystupovanie vo videu zľahčuje aj samotný Počiatek. O nahrávke vypovedal Počiatek ako svedok pred Vianocami.

Na nahrávke z roku 2009 v Trnkovej kancelárii sa dnes bývalý minister baví s Trnkom v uvoľnenej nálade, žartujú a vulgárne nadávajú. Hlavnou témou rozhovoru bola kauza Lemikon, v ktorej štát takmer prišiel o 66 miliónov eur.

V roku 2000 žalovala Športka Tipos za neoprávnené používanie značiek a jej know-how na žrebovanie a organizovanie lotérií. Pohľadávky Športky neskôr prebrala schránková firma Lemikon.

Fico: Čo ja s tým mám?

Po tom, ako Najvyšší súd rozhodol o odškodnení Lemikonu, sa Tipos s cyperskou schránkou mimosúdne dohodol. Dohodu potajomky odsúhlasil práve Počiatek. Tipos na základe toho poslal Lemikonu časť peňazí – 13 miliónov eur.

Súvisiaci článok Aj Fica oholil do pi*i, lebo nedal mu z toho polku. Dôležité výroky z nahrávky Trnka - Počiatek Čítajte

Trnka neskôr podal mimoriadne dovolanie v kauze Tipos v prospech Počiatkovho ministerstva. Slovensko však už o 13 miliónov prišlo. Počiatek za kauzu čelil aj odvolávaniu.

„Potrebujeme, aby si to, ako to... ako to povedať tak, aby sme v tom nevyzerali my ako k...ti. Mohol by si nám nejaký marketing trošku spraviť,“ hovorí na videu Počiatek.

„Spravím vám marketing,“ odpovedá Trnka.

Fico v sobotu na video reagoval tým, že konať má polícia, vyšetrovatelia a súdy. „Čo ja s tým mám?“ dodal.

Počiatek bol pritom vo Ficových vládach ministrom dvakrát a má za sebou viacero káuz. Najskôr bol od roku 2006 šéfom rezortu financií a v ďalšej vláde od roku 2012 bol zasa šéfom rezortu dopravy.

Trnku prepustili

Počiatka do politiky pritiahol bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Spoločne podnikali a mali záľubu v motorkách. Patril s Kaliňákom do bratislavského podnikateľského krídla Smeru a v kuloároch sa hovorilo, že za ním stojí Jozef Brhel.

Z politiky odišiel po voľbách v roku 2016, práca v parlamente ho vraj nebavila. Týždenník Trend vlani informoval, že Počiatek kúpil vilu vo francúzskom Cannes a v nej sa zdržiava aj s rodinou. Podľa informácií SME sa presúva medzi Cannes a Bratislavou.

Súvisiaci článok Trnku pustili, prokurátor stíhanie spochybnil Čítajte

Bývalého generálneho prokurátora vo štvrtok obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vo väzbe však neostal, rozhodol o tom prokurátor špeciálnej prokuratúry. Nestotožnil sa s návrhom polície na väzobné stíhanie.

Zvyšok stanoviska prokuratúry naznačuje, že na videu vidí iný trestný čin než z ktorého Trnku obvinili.

V súvislosti s rozhovorom o Lemikone je totiž podľa hovorkyne prokuratúry Jany Tökölyovej možné hovoriť o existencii podozrenia zo spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti.