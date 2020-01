Zamestnanci úradov absolvovali školenie v súvislosti s voľbami

Zúčastnilo sa na ňom 120 zamestnancov.

20. jan 2020 o 10:15 SITA

BRATISLAVA.Výdavky na školenie zamestnancov a okresných úradov, ktoré sa konalo v budove Okresného úradu v Banskej Bystrici, nepresiahli tisíc eur.

Uviedla to Michaela Paulenová z Tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. Dodala, že na školení sa zúčastnilo 120 zamestnancov.

Ministerstvo vnútra malo povinnosť vykonať školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií do 17. januára.

Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 a potvrdila to aj hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.

Správny priebeh hlasovania počas volieb do Národnej rady SR zabezpečuje okrsková volebná komisia. Nad ňou stojí okresná volebná komisia a štátna komisia.

Okrsková volebná komisia sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Zápisnicu následne doručí okresnej volebnej komisii. Tá zisťuje výsledky volieb na základe zápisníc a elektronicky ich hneď zašle štátnej komisii, ktorá zápisnicu s finálnymi výsledkami všetkých volebných okrskov odovzdá Národnej rade Slovenskej republiky.

Do okrskovej alebo okresnej volebnej komisie môže jedného člena a jedného náhradníka nominovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidačná listina bola zaregistrovaná. Každá komisia musí mať spolu päť členov.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie, mal by však potom požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán.