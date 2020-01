So mzdou je spokojná iba tretina sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek to konštatovala na základe prieskumu.

20. jan 2020 o 12:22 SITA

BRATISLAVA. So mzdou je podľa prieskumu spokojná iba tretina sestier a pôrodných asistentiek. Pracovné podmienky sa sestrám a pôrodným asistentkám v roku 2019 výrazne nezlepšili.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek to konštatovala na základe prieskumu, ktorý realizovala v novembri a decembri minulého roka.

Spokojnosť deklaruje tretina opýtaných

5,7 Len toľko percent zamestnávateľov využíva možnosť zamestnávať sestry a pôrodné asistentky na skrátený pracovný čas.

Len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek sa ich mzda dotkla priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Z odpovedí respondentov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016 je síce spokojnosť so mzdou vyššia, ale v absolútnom hodnotení spokojnosť so mzdou deklaruje iba 33,20 percenta opýtaných.

"Čiastočné zvýšenie spokojnosti so mzdou u sestier a pôrodných asistentiek je vo veľkej miere spôsobené iba faktom, že viacerí zamestnávatelia konečne pristúpili k preplateniu odpracovaných nadčasových hodín, bohužiaľ, nie tým, že by im základná mzda výraznejšie stúpala. Reálne tak dochádza k situácii, keď lepší plat a zároveň zlepšenie finančnej kondície rodiny môžu sestry a pôrodné asistentky dosiahnuť iba vďaka tomu, že sú v práci na úkor času, ktorý by mohli venovať rodine a výchove detí, ako aj svojmu odpočinku,“ uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Sestry nemajú čas sa ďalej vzdelávať

“ Vzhľadom na súčasný nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je nepochopiteľné, že náborový príspevok pre nových uchádzačov o zamestnanie vypláca len 6,20 percenta zamestnávateľov. „ Milan Laurinc, člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Budúca vláda SR a zákonodarný orgán budú mať podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek čo robiť, aby zvrátili tento stav.

Neustále sa podľa komory zvyšuje počet sestier, ktoré sa na nich obracajú pre nemožnosť čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, čerpania zákonného voľna v súlade so Zákonníkom práce, nesprávne pracovné zaradenie, nevyplácanie mzdy na základe platnej legislatívy, ako aj z dôvodu nepreplácania nadčasových hodín zamestnávateľmi.

Vynútené nadčasy

Zo strany zamestnávateľov tiež podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek dochádza k čoraz väčšiemu tlaku na výkon nadčasovej práce z dôvodu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.

"Až 53,50 percenta respondentov potvrdilo, že mesačne odpracuje viac ako 23 hodín nadčas, pričom iba 42,30 percenta z nich má tieto hodiny aj preplatené," konštatovala Lazorová.

Ako informoval člen Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Milan Laurinc, aj napriek tomu, že je u nás sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, len 5,70 percenta zamestnávateľov využíva možnosť zamestnávať sestry a pôrodné asistentky na skrátený pracovný čas.

Len 35,50 percenta opýtaných sestier a pôrodných asistentiek má udelené osobné ohodnotenie. U 30,50 percenta zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové poistenie a len 26,20 percenta má vyplácaný aj príplatok za zmennosť.

Náborový príspevok takmer neexistuje

Sestry a pôrodné asistentky ako regulované zdravotnícke povolania sú povinné sústavne sa vzdelávať, tretina z nich uviedla, že im zamestnávateľ neumožňuje čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, napriek tomu, že má túto povinnosť zo Zákonníka práce.

"Vzhľadom na súčasný nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je nepochopiteľné, že náborový príspevok pre nových uchádzačov o zamestnanie vypláca len 6,20 percenta zamestnávateľov," dodal Laurinc.

Do prieskumu sa zapojilo 2 093 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Z opýtaných sestier pracuje 66,10 percenta v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 23,10 percenta v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a 5,60 percenta v nezdravotníckych zariadeniach.

Sestry a pôrodné asistentky s ukončeným vysokoškolským vzdelaním tvorili 59,70 percenta. Približne rovnaké percento respondentov potvrdilo, že na základe svojho vzdelania vykonáva špecializované alebo certifikované pracovné činnosti. 21,79 percenta respondentov tvorili sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca 40-tisíc sestier a pôrodných asistentiek.

Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.