Ako sa dostať medzi elitu v zodpovednom podnikaní?

Príbehy tých, ktorým nejde len o zisk, majú svoje ocenenie už 20 rokov.

20. jan 2020 o 12:47

Víťazi minuloročného udeľovania ocenenia Via bona Slovakia 2018.(Zdroj: Archív Nadácia Pontis)

Via Bona v číslach prvé ocenenie odovzdané v roku 1998

spolu 465 prihlásených firiem s 1062 projektmi

viac ako 70 prihlášok každý rok

137 ocenení a 41 čestných uznaní

Pred 10 rokmi bolo na Slovensku približne 200 000 včelstiev, dnes ich je už 305 000. Adoptuj úľ patrí k projektom, ktoré spájajú ľudí priamo so včelármi. Je to len jeden zo 137 príkladov zodpovedného podnikania, ktoré za posledných 20 rokov získali od Nadácie Pontis ocenenie Via Bona.

Medzi víťazmi sú známe veľké firmy ako Slovak Telekom, Slovenské elektrárne, Kia či Tesco, ale aj úplne malí podnikatelia, ktorí prišli na to, ako zmeniť k lepšiemu veci vo svojom okolí. Spája ich jedna vec: tvoria slovenskú elitu v oblasti zodpovedného podnikania.

„Bola to určite morálna vzpruha a zároveň motivácia pre celý náš tím,“ povedal Miroslav Zeman zo spoločnosti Letmo SK, ktorá minulý rok získala ocenenie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. „Zrejme každého by ,zahrialo‘ vedomie, že ich desaťčlenná firma bola ocenená v tak silnej konkurencii.“

Ako sa prihlásiť

V týchto dňoch prebieha prihlasovanie do jubilejného 20. ročníka. Firmy prostredníctvom nominačného hárku predstavia svoj projekt. Nezávislá komisia vyberá víťazov v dvoch kolách, pričom tí najlepší pred ňou osobne prezentujú svoje projekty.

V prvých rokoch udeľovala Nadácia Pontis len jednu hlavnú cenu a čestné uznanie. V súčasnosti sa ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje v 2 hlavných a 4 čiastkových kategóriách. Okrem toho sa udeľujú aj 2 špeciálne ceny.

„Jedným z dôvodov, prečo sme postupne rozširovali kategórie ocenenia je, že aj v spoločnosti sú tieto témy diskutované a od firiem sa očakáva, že na ne budú reagovať,“ uvádza Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

„Zároveň sme chceli do diskusie priniesť nové témy, čo sa prirodzene odrazilo aj na kategóriách ocenenia,“ dodáva Kišša.

Via Bona už dnes uďeľuje viaceré ocenenia v spolupráci s verejnými inštitúciami. Napríklad cenu v kategórii Zelená firma udelí v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posledné dva roky udeľovala Nadácia Pontis v rámci ocenenia Via Bona aj Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Vzhľadom na dôležitosť tejto témy sa však rozhodla udeľovanie tejto ceny odčleniť. Ceny SDGs sa tak prvýkrát udelili samostatne na BLF CSR Summite v novembri 2019, a tak tomu bude aj v tomto roku. Na rozdiel od Via Bona sa môžu o cenu uchádzať nielen firmy, ale aj verejné a neziskové organizácie či jednotlivci.

Novinka sa týka aj kategórie Zelená firma, ktorú Nadácia Pontis prvýkrát udelí v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. Zmena sa dotkne aj zamerania ceny, ktorá sa tento rok nesústredí len na ochranu životného prostredia, ale najmä na obehové hospodárstvo. Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov čo najdlhšie, čím sa minimalizuje odpad a využívanie nových zdrojov.

Nadácia Pontis sa zároveň rozhodla udeľovať ocenenie v kategórii Férový hráč každé dva roky.

„Uvedomujeme si, že aby bol projekt v tejto kategórii kvalitný, musí nastoliť nielen problém, ktorý rezonuje v spoločnosti, ale aj dozrieť do štádia, kedy má reálny dopad,“ vysvetľuje Kišša.

Ocenenie v kategórii Férový hráč preto najbližšie udelia až budúci rok, v rámci Via Bona 2020.