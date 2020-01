OĽANO žiada vysvetlenie navýšenia rozpočtu na opravu galérie

Účet za rekonštrukciu SNG sa navýšil na 76 miliónov eur a nie je konečný.

20. jan 2020 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Účet za rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá mala pôvodne stáť 30 miliónov eur, stúpol na 76 miliónov eur.

V pondelok na tlačovej besede to uviedla podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Natália Milanová (OĽaNO).

Zároveň vyzvala ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú a riaditeľku SNG Alexandru Kusú, aby vysvetlili navýšenie sumy aj posuny termínov.

Rodinné prepojenie

Tiež to, či rodinné prepojenie riaditeľky s generálnym projektantom Martinom Kusým, ktorý je otcom Kusej, nie je takým konfliktom záujmov, aby bola vyvodená aj osobná zodpovednosť.

Kusý vyhral architektonickú súťaž predtým, ako sa jeho dcéra stala riaditeľkou národnej galérie.

Za vedenia Kusej však podľa Milanovej bolo podpísaných viacero nových dodatkov s ateliérom, v ktorom figuruje jej otec.

Rozpočet sa blíži k trojnásobku pôvodného

Milanová pripomenula, že rekonštrukcia SNG mala pôvodne stáť 30 miliónov eur, následne stúpla na 50 a teraz 76 miliónov eur. Podľa nej ani táto suma nie je konečná, pričom galéria má byť otvorená najskôr v roku 2022.

„Ministerstvo kultúry žiada navýšenie sumy okrem iného aj preto, že v pôvodnej sume s dodávateľom nebola cena za prípravu staveniska. Po piatich rokoch od podpisu zmluvy priznávať dodatok za prípravu staveniska, čo podľa súťažných podkladov malo byť súčasťou cenovej ponuky, mi príde ako svojvôľa a najmä nehospodárne nakladanie s verejnými financiami," podotkla.

Prípad pre Úrad pre verejné obstarávanie

Dodáva, že v celom navyšovaní cien je viacero nezrovnalostí. Napríklad argument, že sa SNG nachádza vedľa amerického veľvyslanectva, čo je náročnejšie pre zabezpečenie staveniska ako za iných okolností a drahšie ako sa pôvodne počítalo.

„Ten kto do súťaže išiel to mal mať už predrokované, koľko to bude stáť. Pýtať sa na to dodatočne považujem za lajdáctvo a v tejto súvislosti som požiadala o stanovisko k celej situácii aj Úrad pre verejné obstarávanie," oznámila Milanová.

Druhá vec, na ktorú poslankyňa v súvislosti rekonštrukciou a modernizáciou SNG poukázala je projektová dokumentácia za pol milióna eur na vybavenie priestoru pre verejnosť.

Dodala, že nerozumie tomu, ako je možné, že roky plánovaná rekonštrukcia, ktorá sa začala architektonickou súťažou v roku 2005, bude stáť 76 miliónov a doteraz sa nepočítalo s verejnosťou.

Poslanec NR SR za OĽaNO Ján Budaj prízvukoval, že obnova SNG trvá už 15 rokov a predlžuje sa o ďalšie dva roky.

„Je to vylúčenie určitej časti kultúrnej služby, je to neustále špatenie erbového miesta a urážka pre všetkých, ktorí chcú, aby prostriedky boli využité efektívne," konštatoval.

Rozšírený plán rekonštrukcie

Vláda SR na poslednom rokovaní schválila iniciatívny materiál Ministerstva kultúry SR Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Návrh predlžuje obdobie realizácie a rozširuje plán o projektovú prípravu vnútorného a vonkajšieho interiéru budov v bratislavskom areáli SNG. Aktualizoval sa aj rozpočet.

Celková výška finančných prostriedkov bude predstavovať 26 800 000 eur. V roku 2020 bude zo štátneho rozpočtu uvoľnených 14 300 000 eur a v roku 2021 zvyšných 12 500 000 eur.

Slovenská národná galéria je jednou z erbových inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Návrh investície na jej rekonštrukciu vláda schválila ešte v roku 2007, ten bol pozdržaný z dôvodu ekonomickej krízy (2009).

Kvôli obštrukciám spôsobenými odkrytím reálneho stavu rekonštruovaných objektov však nebolo podľa ministerstva možné zámer zmysluplne ukončiť v plánovanom termíne a zabezpečiť bezpečnosť prevádzky priestorov.

Plánované práce nezahŕňali projektovú prípravu realizácie interiéru areálu a ani jeho dodanie.