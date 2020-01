Lajčákovi ľudia kúpili budovu, ktorú kedysi vlastnil Ficov priateľ

V budove bol donedávna Výbohov monacký konzulát.

20. jan 2020 o 22:32 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Schody sú z kameňa, podlahy chodieb z lešteného mramoru, na stenách sú drevené prvky a umelecké diela. Na stene recepcie je väčšia umelecká plastika, menšie umelecké predmety sú aj na stenách v jednotlivých masážnych bunkách.

Tak znie krátky opis "vysokého reprezentatívneho štandardu" nebytových priestorov v budove na Gorkého ulici 7 v Bratislave.

Vlani v apríli však v budove vybuchol plyn a jedno jej podlažie spadlo.

A v decembri minulého roka, teda čosi vyše dvoch mesiacov pred nadchádzajúcimi februárovými voľbami, kúpila priestory za vyše deväť miliónov eur štátna akciová spoločnosť patriaca pod ministerstvo zahraničných vecí. Vedie ho nominant Smeru Miroslav Lajčák.

Donedávna ju vlastnil zbrojár blízky Smeru Miroslav Výboh. Šéf strany a bývalý predseda vlády Robert Fico ho počas kauzy nákupu obrnených transportérov Pandúr označil za svojho osobného priateľa.

V budove bol aj Konzulát Monackého kniežactva. Honorárnym konzulom kniežactva je Výboh.

Do vlaňajšieho decembra vlastnila budovu firma Gorkého Offices. Do roku 2016 sa volala AMW Offices a vlastnil ju Výboh so synom Matúšom. Za Gorkého Offices je známy podnikateľ z IT biznisu Igor Wollner.

Kúpili to, aby na tom zarábali

Nebytové priestory v budove na Gorkého 7 s celkovou podlahovou plochou vyše 2700 štvorcových metrov kúpila Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ) v druhej polovici decembra za 9,2 milióna eur.

Šéf tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga vysvetľuje, že SSDZ je akciová spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je podnikať, a tak prispievať do štátneho rozpočtu.