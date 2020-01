IEP a Svetová banka pripravujú kalkulačku, odhalí počet úmrtí v dôsledku znečisteného ovzdušia

Na Slovensku zomrie predčasne v dôsledku znečisteného ovzdušia približne štyritisíc ľudí.

20. jan 2020 o 19:54 SITA

BRATISLAVA. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) a Svetová banka uskutočňujú spoločný výskum., ktorého cieľom bude zistiť približný ročný počet predčasných úmrtí na Slovensku v dôsledku znečisteného ovzdušia.

Agentúru SITA o tom informovala projektová analytička a koordinátorka Veronika Antalová z IEP.

Vplyv na ľudské zdravie

V spolupráci s expertmi Svetovej banky pripravujú kalkulačku, pomocou ktorej budú vedieť vypočítať vplyv znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie.

Vďaka kalkulačke bude zároveň možné vyčísliť, koľko peňazí by Slovensko ušetrilo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ak by ľudia netrpeli zdravotnými problémami súvisiacimi so znečistením ovzduším.

Európska komisia (EK) odhaduje, že na Slovensku zomrie predčasne v dôsledku znečisteného ovzdušia približne štyritisíc ľudí.



Experti Svetovej banky budú pomáhať IEP aj so stanovením správnej metodiky a dozerať na kvalitu výpočtov.

Výskum by mal priniesť aj informácie o počte predčasných úmrtí v jednotlivých okresoch Slovenska a výšku potenciálnych úspor v nich za predpokladu, že by kvalita ovzdušia dosahovala požadované štandardy, respektíve by vzduch nebol znečistený.

Záverečná správa

Odhady o súčasnom počte predčasných úmrtí bude IEP čerpať z aktuálnych epidemiologických výskumov Svetovej zdravotníckej organizácie.



Výsledkom výskumu bude záverečná správa, ktorá môže slúžiť ako relevantný podklad pri určovaní budúcej politiky na regionálnej a celoštátnej úrovni. Kalkulačka, ktorú IEP so Svetovou bankou vyvinuli, ostane Slovensku k dispozícii aj do budúcnosti.

Úvodné stretnutie zástupcov IEP a Svetovej banky sa uskutočnilo v septembri, výsledky výskumu by mali byť známe koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho roku. Celý projekt je financovaný z Programu na podporu štrukturálnych reforiem EK.



Znečistenie ovzdušia patrí aktuálne medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe.

Podľa EK zomrie každý rok v dôsledku znečisteného ovzdušia 400-tisíc ľudí a ekonomika tak prichádza ročne o 16 miliárd eur v dôsledku práceneschopnosti ľudí, ktorých zdravie bolo poškodené zlou kvalitou ovzdušia.