Minúta po minúte: Kuciakov šéf Bárdy: Chcel ukázať, že Bonul je paralelná polícia

Pojednávanie bude bez Kočnera, prítomný je iba Szabó.

20. jan 2020 o 23:46 (aktualizované 21. jan 2020 o 10:15) Adam Valček, Katarína Kozinková

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JszEb46Rgkc

https://www.podbean.com/media/player/c8wk7-d05f67?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Dianie na súde v prípade Kuciakovej vraždy sledujeme minútu po minúte:

10:15 Ešte aké ďalšie témy týkajúce sa Kočnera mal Ján Kuciak rozpracované?

“Robil na notárovi, ktorý bol blízky Kočnerovi (Miloslav Kováč, pozn. red.),” hovorí Bárdy. “Priebežne na ňom pracoval,” hovorí.

10:13 Aký dopad mal obsah telefonátu Kočner-Kuciak na pána Kuciaka? “Jano sa ho zľakol. My sme naozaj nebrali Kočnera ako niekoho, kto môže takéto veci hovoriť len tak. Asi sme to všetci podcenili alebo zle vyhodnotili. Ak by sa dnes odohral ten telefonát, tak novinár, ktorému by sa to stalo, má pridelenú ochranku,” hovorí Bárdy.

10:12 Kvasnica sa Bárdyho pýta, ako vníma Haščákove vyjadrenie, že Kuciak si plní domáce úlohy.

“V našej redakcii platí, že redaktori neplnia ničie zadania. Ak sa on sám rozhodol, že bude robiť na Kočnerovi, tak to robil absolútne samostatne a slobodne. Konzultoval s nami niektoré veci. V žiadnom z prípadov, na ktorých robil, nebol manipulovaný do niečoho, čo robiť nechcel,” hovorí Bárdy.

10:11 Aký vplyv mali články Jána Kuciaka na činnosť orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi?

“Okrem prípadu Donovaly, kde došlo k výmene vyšetrovateľa a obnove vyšetrovania, nemám pocit, že by orgány činné v trestnom konaní reflektovali na články Jána Kuciaka,” vypovedá Bárdy. Kuciak v analýze uznesenia Kočnerových vyšetrovateľov našiel preukázateľné lži, preto polícia vyšetrovanie obnovila.

10:10 Bol niekedy Ján Kuciak v sídle skupiny Penta? „Áno, bol tam minimálne raz, vtedy, keď mu Kočner telefonoval. Pretože tam sídli aj spoločnosť Mecom,” hovorí Bárdy.

Súvisiaci článok Penta si zavolala Kuciaka a krátko na to sa mu ozval nervózny Kočner Čítajte

“Bola to téma, že páni Forisch a Žiaran sa snažili získať majetok spoločnosti Mecom. Penta a jej manažéri sa na tomto stretnutí snažili vysvetliť postoj k tomuto problému, snažili sa vysvetliť, že oni sú v práve v spore s pánmi Forischom a Žiaranom,” hovorí Bárdy.

“Plus-minús o 13.00 skončilo stretnutie v Mecome, zhruba o dvadsať minút píše Kočner Kuciakovi odpoveď na otázky o Inkasnom servise a asi o päť minút mu Kočner volal,” hovorí Bárdy.

10:08 Pýta sa Roman Kvasnica. Viete popísať o čom bola tlačová konferencia Mariana Kočnera, na ktorej sa Kuciak pýtal otázky Kočnera?

“Nepamätám sa, prečo tú tlačovku Kočner zvolal. Ale určite viem, že Ján mu tam v priamom prenose vysvetľoval, ako Kočner vystupoval v jednotlivých firmách, ktoré boli zapojené do karuselových podvodov na Donovaloch. Vysvetľoval mu, že Kočner bol vystopovateľný v tých firmách, hoci Kočner sa snažil toto spojenie zakryť,” vypovedá Bárdy.

10:04 Čo je podľa vás motív vraždy, pýta sa Lipšic. “Marian Kočner mohol mať motív zavraždiť Jána Kuciaka,” vypovedá Bárdy.

10:03 “Ján Kuciak bol stelesnené dobro. On to nerobil pre peniaze, on to robil pre vyšší princíp,” hovorí Bárdy.

Zlatica Kušnírová sa rozplakala. “Bol to extrémne priateľský človek, ktorý pomáhal mne a kolegom,” hovorí.

“Bol veľmi milý a ľudský nielen v práci, ale aj v súkromí,” hovorí.

Akými vyššími princípmi bol vedený? “Dobrom a spravodlivosťou. To je to, čo vedel, že nás oddeluje od divočiny a od krajín, v ktorých by sme nechceli žiť,” hovorí Bárdy.

10:02 Mali ste obavu, že Ján Kuciak a jeho kolegovia môžu byť sledovaní? “Žijeme s predstavou, že sa to môže diať. Neurobili sme protiopatrenia,” hovorí Bárdy.

10:00 Pýta sa Daniel Lipšic. Aké ďalšie Kočnerove kauzy riešil Ján Kuciak? “Asi aj Glance House, Inkasný servis a neviem si na všetko spomenúť,” odpovedá Bárdy.

10:00 Ako ste vnímali obsah telefonátu a čo urobila redakcia? “Bol som znepokojený, pretože som Mariana Kočnera považoval za nebezpečného človeka. Preto som o tom informoval právneho zástupcu a generálneho riaditeľa. Poradili sme Jánovi aj to, aby si na Kočnera dával pozor. Ja som ani nepredpokladal, že by Kočner mohol nájsť na Kuciaka alebo jeho rodinu nejakú špinu. Boli sme aj kamaráti a vedel som, že sa nedá nájsť nič kompromitujúce, bol to veľmi slušný človek,” vypovedá Bárdy.

“Neboli zo strany redakcie urobené žiadne špeciálne protiopatrenia,” hovorí.

9:59 Za akých okolností ste sa dozvedeli o telefonáte Kočner - Kuciak? Od koho? Čo bolo obsahom telefonátu?

“Pamätám si to veľmi presne. Bol na off-the-record stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Mecom (člen skupiny Penta) a Kočner mu volal potom. Ján ma o tom informoval. On mi potom pustil aj nahrávku toho telefonátu,” hovorí Bárdy.

Čo ste si vypočuli? “Kočner tam vysvetľuje, že Ján Kuciak je zlý človek, Kočner tam hovorí, že bude zbierať špinu na Kuciaka a jeho rodinu,” hovorí Bárdy.

9:58 Reagoval Marian Kočner alebo jeho zástupcovia na tieto články a akým spôsobom? “Nemám informácie, že by jeho právnici niečo riešili. Kočner reagoval akurát tým telefonátom, emailom vo vzťahu k Jánovi,” hovorí.

Boli podávané žaloby? “Neviem o tom,” hovorí Bárdy.

9:57 Pýta sa predsedníčka senátu Ružena Sabová. Zaznamenali ste nejaké kompromitujúce informácie o Jánovi Kuciakovi? “Nie,” odpovedal Bárdy

V akom období Ján Kuciak napísal články o Marianovi Kočnerovi?

“Bolo to najmä v roku 2017. Ten počet je preto taký vysoký, pretože vtedy sme hľadali formu, ako to budeme publikovať - či budeme zverejňovať každé zistenie, hoci aj menšie, alebo budeme robiť menej väčších článkov so súhrnom zistení,” vysvetľuje Bárdy.

“Boli to články, ktoré sa týkali najmä kauzy Donovaly, Technopol Servis a Báč,” pokračuje Bárdy.

9:56 Zachytili ste spustenie reláciu Na pranieri? „Áno, bolo to veľmi neprofesionálne. Jej zmysel som nechápal, pretože to nedávalo ani zmysel z pohľadu kompromitácie novinárov. Vyzeralo to tak, že Kočner si chcel za každú cenu kopnúť do novinárov,” hovorí Bárdy.

Poznáte Petra Tótha? “Nikdy som sa s ním nestretol, evidujem ho. Nemá ma veľmi v obľube. Nemám na neho názor,” hovorí Bárdy.

9:55 “Keďže sme nepredpokladali, že by nás niekedy niekto chcel dať zabiť, tak sme sa skôr obávali žalôb alebo trestných oznámení, to je to najhoršie, čo sme očakávali,” odpovedá Bárdy na ďalšie Parove otázky.

Robili ste nejaké opatrenia? “Konzultovali sme to s právnikmi,” hovorí Bárdy.

9:54 Ide sa pýtať Kočnerov obhajca Marek Para. Kontaktoval Ján Kuciak po tlačovej besede s Kočnerom alebo po telefonáte ešte Mariana Kočnera?

“Nespomínam si, že by po tom telefonáte Kočnera ďalej konfrontoval. Ak si spomínam, tak Kočner kontaktoval Kuciaka pred Vianocami 2017,” hovorí Bárdy.

9:49 “Máme niekoľko žalôb a trestných oznámení zo strany spoločnosti Bonul,” hovorí Bárdy.

Norbert Bödör pritom v pondelok na výsluchu povedal, že on ako fyzická osoba žiadne žaloby nepodával.

9:48 “Ján Kuciak sa venoval spoločnosti Bonul pomerne rozsiahlym spôsobom. My sme sa snažili zdokumentovať všetky štátne zákazky, ktoré má Bonul, aby sme zostavili zoznam všetkých inštitúcií, ktoré Bonul stráži, aby sme tak ilustrovali, že tu vzniká paralelná polícia alebo bezpečnostná zložka. To bola naša ústredná myšlienka. Z toho nám vypadli iné témy, napríklad téma eurofondov na (Bödörovu) firmu Pivnica Radošina,” hovorí Bárdy.

“Ani neviem, čo všetko sme publikovali,” hovorí.

9:46 Bárdy hovorí, že za nebezpečnú tému považoval aj témy okolo Bonulu a rodiny Bödörovcov. “Neboli tam priame hrozby, skôr sa vyhrážali súdmi a žalobami,” hovorí Bárdy.

9:45 Čím vás Kuciak zaujal? “Rozhodli sme sa, že budeme viac investovať do investigatívnej žurnalistiky a Ján bol talentový a mladý analytik. Nebol pošpinený vzťahmi. Držal si odstup, nevytváral si väzby. Necítil ani k Marianovi Kočnerovi nenávisť alebo niečo podobné. Bral ho ako podnikateľa, ktorý z jeho pohľadu nepodniká čestne a preto sa rozhodol, že bude zbierať a vyhodnocovať informácie o jeho podnikaní,” hovorí Bárdy.

Obžalovaný Tomáš Szabó si počas Bárdyho výsluchu čosi píše do poznámok, zo strany verejnosti nie je jasné, či si píše poznámky alebo kreslí.

9:44 Akým iným témam sa venoval Ján Kuciak, ktoré pre neho mohli byť nebezpečné? “Určite je to talianska mafia na východe. Práve v tom týždni, keď bol zavraždený, mal cestovať na východ a získavať od nich stanoviská k zisteniam,” hovorí Bárdy.

9:43 Pokračoval niekto v jeho práci? “Prebral prax zahraničných novinárov a zdieľal cez cloud svoje zistenia a dokumenty, čiže sme sa k tomu do veľkej miery vedeli dostať aj bez toho, aby sme mali počítač Jána Kuciaka,” hovorí Bárdy.

Pokračoval niekto v publikačnej aktivite Jána Kuciaka? “Rozhodli sme sa zdieľať jeho dáta ostatným slovenským redakciám, aby tie témy mohli pokračovať,” hovorí Bárdy.

9:42 Bárdy vysvetľuje, že Kuciak podával stovky žiadostí o informácie podľa infozákona ročne.

“Takto sa dožadoval informácií od polície, prokuratúry, súdov, pozemkového fondu, katastrálnych úradov. Boli to desiatky až stovky listov, ktoré poslal,” hovorí.

Kam mu tá pošta chodila? “Časť mu chodila do práce, časť domov do Veľkej Mače. Viem, že mal niekde aj P. O. Box,” hovorí Bárdy.

Čo sa stalo so všetkou tou poštou, čo po ňom zostala? “Veľká časť bola zdigitalizovaná, Ján Kuciak si to skenoval, bolo to uložené v pracovnom a súkromnom počítači. Nemám vedomosť, že by ostali nejaké listy na jeho pracovisku,” hovorí Bárdy.

9:41 Od koho ste získali informácie o tom, ako polícia vybavila Kuciakove oznámenie? “Od neho, on neskôr zverejnil k tomu aj status. Bol sklamaný,” hovorí Bárdy.

Kuciakove trestné oznámenie polícia promptne nevybavila, asi 40 dní si toto oznámenie rôzne zložky polície vymieňali.

9:39 Koľko článkov napísal o Marianovi Kočnerovi? “Neviem to číslo, ale bude to rádovo v desiatkach,” odpovedá Bárdy.

Ako Kuciak vnímal vystúpenia Kočnera voči sebe? “Jano bol dosť nervózny keď sa vrátil z tej tlačovky. My sme mu hovorili, že to bolo z Jánovej strany veľmi presvedčivé a ukázal Kočnerovi, že jeho podnikanie môže byť dosledované aj niekým iným než policajtmi,” hovorí Bárdy. Hovorí aj o telefonáte medzi Kočnerom a Kuciakom z roku 2017.

“Informoval som právnika vydavateľstva a šéfa vydavateľstva, zverejnil som k tomu komentár a požiadal som Jána, aby išiel podať trestné oznámene, čo nakoniec urobil,” pokračuje Bárdy.

9:38 “Bolo zrejmé, že Kočner sa necíti v tom čase komfortne,” hovorí Bárdy o práci Jána Kuciaka.

“Myslím si, že keď Ján Kuciak chcel získať informácie z Kočnerovho okolia, tak si najprv musel získať ich dôveru. Ján bol profesionál a nebol osobne zangažovaný v týchto veciach, bral to profesionálne ako verejnú službu, tak si získal ich dôveru. Neviem tie mená a ani ich vedieť nechcem, pretože nechcem ohrozovať ochranu zdrojov v redakcii,” pokračuje Bárdy.

9:37 “Ján Kuciak telefonoval Marianovi Kočnerovi. Chceli sme reakciu Kočnera k zisteniam, ktoré zistil. Telefonovali si spolu, písali si maily. Potom bol ten známy telefonát z roku 2017. Predchádzal mu email s Kuciakovými otázkami,” hovorí Bárdy.

9:36 Máte informácie o tom, že by sa niekto iný venoval rovnakým témam? “Občas sme ponúkli konkurencii, aby sme spoločne robili na témach. My sme boli veľmi otvorení, aby sa spolupracovalo. To bol aj náš plán, spojiť analytikov zo slovenských médií, aby sme mohli byť užitočnejší,” odpovedá Bárdy.

“Nebolo nič prekvapivé, že spolupracovali s kolegami zo SME alebo z Trendu, ide o Adama Valčeka zo SME (pozn. red.: Adam Valček je spoluautorom tejto minúty po minúte) a Zuzanu Petkovú a Xéniu Makarovú z Trendu, ktoré sú teraz v Nadácii Zastavme korupciu,” vypovedá Bárdy.

9:33 Ako často ste komunikovali? Usmerňovali ste ho? “Najštandardnejší spôsob, akým sme komunikovali bol, že on prišiel s nejakou zaujímavou témou alebo zisteniami a potom sme sa dohodli, či na tom budeme robiť a kto na tom bude robiť, ale teda zväčša na tom robil on. Keďže zistení bolo veľa, tak sme sa dohodli, že ma bude informovať iba o zásadných zisteniach, aby som nebol zahltený,” hovorí Bárdy.

Vysvetľuje pracovný rozvrh redakcie - ako Ján Kuciak písal články, ako ich najprv poslal na pripomienkovanie šéfredaktorovi, či je článok zrozumiteľný a následne ho Kuciak editoval spolu s Marekom Vagovičom.

9:30 Kto sú najbližší spolupracovníci? “Ťažko povedať, skôr to bol on, kto nám pomáhal, ak sme potrebovali získať nejaké informácie,” hovorí Bárdy.

Vypovedá, že Kuciak konzultoval informácie, ktoré odhalil, s kolegami, aby ich spoločne pretransformovali do čitateľsky zrozumiteľného jazyka.

9:28 Čo motivovalo Kuciaka, aby si venoval Kočnerovi? “Snaha očistiť spoločnosť a snažil sa o to, aby tí ľudia čelili spravodlivému konaniu. Tým, že Kočner bol všeobecne známy od 90. rokov, tým, že sa snažil ovládnuť Markízu, objavil sa na mafiánskych zoznamoch, tušili sme, že nezarába peniaze úplne zákonne, tak sme sa mu venovali. Ján Kuciak si ho vzal ako záujmovú osobu aj preto, že bol najzdatnejší čo sa týka finančných transakcií, išlo o sofistikované transakcie,” odpovedá Bárdy.

“Ján Kuciak tým, že bol tak zdatný vo vyhľadávaní, vedel spájať jednotlivé informácie, tak to bol dôvod, prečo sa práve on venoval Kočnerovi,” pokračuje Bárdy.

9:26 “Ján Kuciak ako investigatívny novinár spadal v štruktúre zamestnancov podo mňa, upriamoval sa najmä na trestnú činnosť, ktorá sa týkala prania špinavých peňazí alebo daňových káuz. To je dôvod, prečo narazil na Mariana Kočnera, ktorému sa venoval asi jeden rok. Venoval sa téme karuselových podvodov s hotelmi na Donovaloch, transakcií okolo golfového areálu Báč,” vypovedá Peter Bárdy.

“Jánovou výhodou bolo, že dokázal dohľadávať informácie vo verejných zdrojoch. Nespoliehal sa na to, čo mu donesie zdroj, ale sám si tieto dáta vyhľadával, preto sa dozvedel napríklad o dražbách, ktoré sa týkali Kočnera,” hovorí Bárdy.

“Takisto prišiel aj na chyby, ktoré sa týkali vyšetrovania karuselových podvodov na Donovaloch. Tým, že sa orientoval v spisoch a prostredníctvom infozákona získal mnoho dôležitých informácií, tak napríklad v kauze Donovaly to malo taký dôsledok, že prokurátor tam vymenil vyšetrovateľa a opäť sa ten prípad začal vyšetrovať (momentálne je v kauze Kočner obvinený, poz. red.),” vypovedá Bárdy.

9:18 Najprv vypočujú šéfredaktora Aktuality.sk Petra Bárdyho, potom šéfa investigatívy Mareka Vagoviča, potom Annamáriu Dömeovú, následne Jána Petroviča a nakoniec Daga Daniša.

Pokračuje sa v oddelených výsluchoch, čo znamená, že v pojednávacej miestnosti je iba ten svedok, ktorý práve vypovedá, ostatní čakajú pred pojednávaciou miestnosťou.

9:14 Sabová momentálne identifikuje svedkov a poučuje ich o ich právach a povinnostiach.

9:13 Sabová ďalej tvrdí, že verejnosť a médiá sú povinné rešpektovať pokyny Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Ide pravdepodobne o reakciu na pondelkovú výmenu názorov medzi novinármi a strážnikmi - keď sa fotografi snažili dostať na chodbu z press centra, aby nafotili Norberta Bödöra a Jaroslava Haščáka.

Napätie medzi novinármi a strážnikmi sposobil aj fakt, že Haščáka nebolo možné fotiť, pretože strážnici ho hneď po príchode do budovy vzali na druhé poschodie, kde nie je možný prístup verejnosti, hoci ostatní svedkovia sa počas prestávok zdržiavajú na chodbe pred pojednávacou miestnosťou.

Sudkyňa Sabová zároveň novinárov pokarhala, aby po sebe po odchode poupratovali.

9:04 Predsedníčka senátu Ružena Sabová práve poučuje verejnosť, aby nezverejňovali tváre sudcov bez ich súhlasu, a stiahli fotografie, ktoré sú zverejnené.

Sudkyňa nespresnila, kde boli ich tváre zverejnené. Hovorí, že ona sama si to všimla a aj jeden z členov senátu.

9:00 Pojednávanie pokračuje, zo svedkov sú prítomní Ján Petrovič, Annamária Dömeová, Marek Vagovič a Dag Daniš.

(zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

8:20 Prišli už aj ďalší svedkovia a Kuciakovi kolegovia Ján Petrovič a Annamária Dömeová.

8:08 Medzi novinárov prišiel Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk, ktorý bude doobeda vypovedať ako svedok.

7:41 Pojednávanie sa začne o jeden a pol hodiny. Novinári prechádzajú od 7.00 hod. bezpečnostnou kontrolou na vstupe do budovy a združujú sa v press centre.

Ešte pred siedmou eskortovali do Pezinka obžalovaného Tomáša Szabóa, ktorý bude na súde prítomný ako jediný z obžalovaných.

Utorok na súde

V utorok chce Špecializovaný trestný súd vypočuť osem svedkov, prevažne kolegov zavraždeného novinára Jána Kuciaka z redakcie spravodajského servera Aktuality.sk.

Šéfredaktor Peter Bárdy alebo vedúci investigatívneho tímu Marek Vagovič majú vysvetliť na akých témach Kuciak pracoval a ako ho Kočner v roku 2017 zastrašoval. Vypovedať budú aj ďalší Kuciakovi kolegovia.

Vypovedať má prísť aj predstaviteľ modelingovej agentúry, cez ktorú chcela Alena Zsuzsová obsadiť svoju dcéru.

Podvečer majú vypovedať dvaja svedkovia k vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára z roku 2016, za ktorú sú v rovnakom konaní obžalovaní Miroslav Marček a Zoltán Andruskó.