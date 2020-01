Klíma nie je na Slovensku prvá liga. Nezaváži ani v nasledujúcich voľbách

BRATISLAVA. Ešte v auguste 2018 sedela Greta Thunbergová pred švédskym parlamentom osamotená s transparentom "Školský štrajk za klímu". Koncom minulého roka ju už americký týždenník Time vo svojej tradičnej prestížnej ankete označil za osobnosť roka.

Thunbergová chodí na medzinárodné konferencie, fotografujú sa s ňou politici. Práve teraz vystúpila aj na ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose, kde sa tradične začiatkom roka stretávajú mocní z celého sveta.

Téma klimatickej krízy začala vo svete rezonovať najmä v poslednom roku.

V Európe dosiahli "zelené" strany, ktoré najviac hovoria o ekológii a záchrane klímy, v minulom roku viacero nevídaných úspechov.

V Rakúsku sa po septembrových predčasných voľbách a troch mesiacoch povolebných rokovaní stali prvý raz v histórii krajiny súčasťou vlády. Koalíciu vytvorili s tradičnou kresťansko-demokratickou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) mladého kancelára Sebastiana Kurza.

Aj v Nemecku rokovala kancelárka Angela Merkelová po voľbách v roku 2017 s tamojšími Zelenými o ich účasti vo vláde. Netradičná koalícia kresťanských demokratov, zelených a liberálov napokon nevznikla, na programe sa vraj nedohodli najmä zelení a liberáli.

V prieskume celoštátnej podpory strán v Nemecku však odvtedy Zelení rastú. Vlani v decembri a začiatkom tohto roka podporilo stranu vo viacerých prieskumoch vyše 20 percent opýtaných a s takýmito preferenciami je druhou najsilnejšou v krajine.

Výraznejšiu podporu získali politici zelených strán aj vo voľbách do Európskeho parlamentu vlani v máji. Zelené strany bodovali najmä v najmä v západných krajinách Únie, frakcia zelených v Európskom parlamente sa posilnila o 19 poslancov.

Slovenskí politici zatiaľ najmä hovoria

Zo Slovenska, ktoré bude po brexite od februára zastupovať 14 europoslancov, sa do europarlamentu dostali dvaja ekológovia na kandidátke koalície PS-Spolu - Martin Hojsík a Michal Wiezik.

Významná politická strana, ktorá by celý svoj program postavila okolo ochrany životného prostredia a klímy, na Slovensku nie je. Strana zelených funguje len formálne a v akýchkoľvek voľbách získava len mizivý počet hlasov.

Téma klimatickej zmeny sa však dostala do programov viacerých politických strán, ktoré kandidujú vo februárových parlamentných voľbách.

Keď v marci 2016 vznikala dnes dožívajúca vláda Smeru, SNS a Mosta-Hídu, klimatickú zmenu spomenula vo svojom programe 15-krát. Aj Lászlo Solymos z Mosta-Hídu, ktorý bol ministrom životného prostredia takmer celé volebné obdobie, vyhlásil pri nástupe do funkcie v marci 2016, že preňho bude klíma prioritou. Ozajstnou prioritou sa však téma nestala.

Napríklad Švédsko a Škótsko narozdiel od Slovenska už pripravili a schválili zákon ku klíme. Nemecko a Dánsko majú celoštátne upravené zákony o územnom plánovaní tak, aby sa mestá neprehrievali, nevysušovali a zachytávali vodu.

Napríklad aj tým, že zakazujú stavať sídliská tam, kde by to zabraňovalo prúdeniu ochladzujúcich vetrov, upozorňuje Andrej Šteiner z Karpatského rozvojového inštitútu, ktorý sa venuje dlhodobo klimaticky udržateľnému rozvoju mestského prostredia.

"Klimatickej kríze sa venujeme oveľa menej, ako sme sa venovali hospodárskej kríze pred desiatimi rokmi, aj keď v stávke je teraz oveľa viac," upozorňuje odborník na nízkouhlíkovú ekonomiku Juraj Melichár zo združenia Priatelia Zeme-CEPA.

Ministerstvo životného prostredia nie je pre politikov také dôležité, ako silové rezorty, napríklad ministerstvo obrany, vnútra či financií. Od roku 1998 pri skladaní vlád ani raz najsilnejšia politická strana koalície neobsadila tento rezort.

Za výnimku možno považovať roky 2012 až 2016, keď Smer vládol sám. Ministrom životného prostredia bol Peter Žiga. Paradoxne, obchodník s drevom.

Slovensko nevyniká

S emisiami najmä z dopravy súvisí aj vyššia koncentrácia prachových častíc v ovzduší. Zvýšeným koncentráciám prachových častíc je na Slovenskú vystavený každý piaty obyvateľ. V Európe je to iba každý ôsmy.

Dôsledkom toho sú ochorenia dýchacích orgánov, napríklad astma, ale dokonca aj rakovina.

Každý rok preto na Slovensku predčasne zomrie 3800 ľudí, upozornil vlani Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia.

Slovensko prichádza s obmedzovaním množstva emisií a riešeniami klimatickej krízy iba pomaly. Súvisieť to môže aj s tým, že z celosvetového pohľadu je krajina pomerne bezvýznamná. Slovensko sa podieľa na skleníkových plynoch Európskej únie necelým jedným percentom.

"Zmenu klímy sme riešili pomerne vlažne, s malou razanciou a viac-menej len pod tlakom Európske únie," vyčíta vláde Šteiner z Karpatského rozvojového inštitútu.

Od roku 1990 však emisie na Slovensku klesli o viac ako 40 percent. V tomto porovnaní je krajina na popredných priečkach rebríčka krajín Únie.

Nie je však za tým výrazný boj za ochranu životného prostredia, ale likvidovanie ťažkého priemyslu. Viaceré prevádzky ťažkého priemyslu sa zatvorili po roku 1990 preto, že po otvorení trhov neboli ekonomicky konkurencieschopné.

V rokoch 2016 a 2017, ktoré sú poslednými dvoma zmapovanými rokmi, však už emisie skleníkových plynov mierne stúpli. Darilo sa totiž ekonomike.

Plány máme, ale neaktuálne

Minulý rok pre svet bol druhým najteplejším za posledných 140 rokov. Stúpajúce priemerné teploty zasahujú aj Slovensko, z desiatich priemerne najteplejších rokov na Slovensku bolo deväť po roku 2000.

Krajina zaznamenáva aj častejšie anomálie. V decembri napríklad na Lomnickom štíte namerali na zimné obdobie nevídaných 6,4 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý merania robí, to označil za zimný absolútny teplotný rekord.

Nedostatok vlahy zas vlani vyhnal na Slovensku rekordne vysoko ceny zemiakov. V krajinách V4 sa predávali najdrahšie.

V tejto situácii sa vláda v lete prihlásila k tomu, že Slovensko chce byť v roku 2050 uhlíkovo neutrálne, teda že do atmosféry vypustí len toľko emisií, koľko ich aj zachytí. Prírastok má byť nula.

Mimovládne organizácie politický záväzok chvália. Háčik je v tom, že vláda ešte nevie povedať, ako Slovensko cieľ dosiahne a koľko to bude stáť.

Na niečo také nemá pripravený model ani prepočty, hoci sa v spolupráci so Svetovou bankou a Aténskou technickou univerzitou dva roky pripravovala stratégia na zníženie emisií uhlíka o 70 percent.

Za stratégiu, na ktorej pracovali desiatky vedcov 25 mesiacov, zaplatilo Slovensko 589-tisíc eur.

"Podobný zámer dokážu na svete zrealizovať maximálne tri inštitúcie. Do prác sa zapojili desiatky odborníkov a konzultantov z týchto inštitúcií. Náklady na mesiac ich práce predstavovali asi 23-tisíc eur," vysvetľuje hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Napríklad Francúzsko si o robí scenáre znižovania emisií každé dva roky a už ho má aj k uhlíkovej neutralite. V čase, keď si modely objednávalo Slovensko, však vláda o ambicióznejších krokoch neuvažovala.

"Máme stratégiu, ktorá je vlastne včerajšia," hovorí Pavol Szalai z portálu Euractiv, analytik európskej politiky, ktorý sa zaoberá najmä životným prostredím.

Materiál sa však nebude robiť nanovo. Bude sa dopĺňať a aktualizovať do piatich rokov, čo už podľa hovorcu Ferenčáka nemá byť také náročné.

"V súčasnosti má Slovensko funkčné modely a know–how, s ktorými vie pracovať vo vlastnej réžii. A teda využiť ich na modelovanie aj bezuhlíkovej ekonomiky," dodáva Ferenčák.

Dotujeme neekológiu

"Skončite dobu uhoľnú," hlásal transparent aktivistov Greenpeace, ktorí v decembri 2018 vyliezli na ťažobnú vežu hornonitrianskych baní. Dvanásť aktivistov poslala sudkyňa do väzby, zdôvodnila to obavou, že budú pokračovať v trestnej činnosti proti baniam.

Keď sa po záujme médií a tlaku verejnosti začal prípadu venovať generálny prokurátor Jaromír Čižnár, prikázal aktivistov okamžite prepustiť.

"Dôvody takzvanej pokračovacej väzby tam absolútne neexistujú," komentoval Čižnár.

Práve tento prípad považujú mimovládne organizácie za jeden z momentov, keď sa klíma dostala viac do povedomia ľudí na Slovensku.

Dotácie neekologickej a neekonomickej výroby elektriny na Hornej Nitre vyčítajú mimovládne organizácie a aktivisti za posledné štyri roky vláde najviac. Slovensko za to kritizovala aj Európska komisia.

Bane treba dotovať, lebo uhlie z hornonitrianskych baní slabo horí a spôsob jeho ťažby je mimoriadne nákladný. Štát preto prikázal elektrárňam nakupovať toto uhlie, zdôvodňuje to udržaním zamestnanosti baníkov v regióne.

V súvislosti s týmito dotáciami sa v roku 2015 objavilo aj mediálne sledované podozrenie z korupcie. Vtedajšia manželka poslanca Smeru Vladimíra Jánoša nahrala počas rozvodového konania video, v ktorom tvrdila, že Jánoš nosil od riaditeľa baní Petra Čičmanca peniaze, balil ich do alobalu, lebo sa bál, že zhoria pri požiari, a ukrýval ich v skrini. Polícia podozrenie preverovala, v tomto prípade však ani nezačala trestné stíhanie.

Na podporu ťažby hnedého uhlia a jeho spaľovania v elektrárni v Novákoch sa skladajú všetci spotrebitelia cez vyššie ceny za elektrinu. Vo faktúrach za elektrinu spolu ročne zaplatia navyše okolo sto miliónov eur.

Pokračovať to bude ešte tri roky. Vláda sa totiž zaviazala, že od roku 2023 sa viac elektrina z hnedého uhlia dotovať nebude. Predpokladá sa, že vďaka tomu skončí aj baňa. Pre baníkov, ktorí prídu o prácu, sa hľadajú iné zamerania.

„Rozhodnutie o konci dotovania výroby elektriny z uhlia je určite najväčší krok k zníženiu emisií posledného obdobia, aj keď sa prejaví až o zopár rokov. Elektráreň Nováky v roku 2017 vyprodukovala až šesť percent celkových slovenských emisií a s takýmto poklesom možno počítať,“ dodáva analytik Haluš.

Nie je prvá liga

Zatiaľ čo doteraz šlo znižovanie emisií Slovensku pomerne ľahko, odteraz to bude zložitejšie a hlavne výrazne drahšie.

Ak by Slovensko chcelo do roku 2050 stlačiť emisie o 70 percent, podľa stratégie, ktorú má pripravenú ministerstvo životného prostredia, musí krajina v najbližších desiatich rokoch vynaložiť dodatočných osem miliárd eur. Ide o zrátané investície domácností, podnikateľov aj štátu.

V ďalších rokoch však odhadované náklady prudko stúpajú. Medzi rokmi 2030 a 2050 by mohlo znižovanie množstva vypúšťaných emisií podľa najdrahšieho scenára stáť Slovensko až 196 miliárd eur. To je na porovnanie jedenásť štátnych rozpočtov Slovenska na tento rok.

V plánoch, ktoré zatiaľ schválené nie sú a ktoré by ministerstvo životného prostredia mohlo presadzovať, je napríklad aj zdanenie „špiny“. Ministerstvo by navrhlo zaťažiť spotrebnou daňou výrobky, ktoré životnému prostrediu škodia a ich výroba zvyšuje emisie skleníkových plynov.

Od emisií oxidu uhličitého by sa mohli odvíjať zas registračné poplatky na autá. A mohli by sa zohľadniť aj pri platení mýta. V mestách by mali vznikať nízkoemisné zóny, do ktorých by sa vstup s autom spoplatnil.

Téma klímy a životného prostredia však o úspechu strán v nadchádzajúcich parlamentných voľbách 29. februára nerozhodne.

Hoci viaceré strany majú niektoré z opatrení vo svojich programoch, z prieskumu agentúry Focus pre Transparency International Slovensko vyplynulo, že ľudí trápi životná úroveň, zdravotníctvo či korupciu. Životné prostredie ako oblasť, ktorá ľudí trápi, označilo 10 percent respondentov. Skončilo tak ako desiaty najpálčivejší problém.

"Rozhodnú iné témy, ako je klimatická kríza. Pre niektorých to bude dôležité ako súčasť balíka environmentálnych tém. Tieto témy však dominovať nebudú," hovorí politológ z Katedry Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Baboš.

„Povedal by som, že sme sa so životným prostredím posunuli z tretej do druhej ligy, ale stále nie sme v prvej lige s témami ako zdravotníctvo a školstvo. Tento stav jednoducho odzrkadľuje spoločenský dopyt, kde váha životného prostredia postupne rastie, ale stále to nie je pre ľudí top téma,“ dopĺňa analytik Haluš.