Danko predpokladá, že na januárovej schôdzi parlamentu sa prerokuje len jeden bod

Opozičné návrhy sa zrejme opäť presunú.

21. jan 2020 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) predpokladá, že na januárovej schôdzi parlament prerokuje len jeden bod, a to novelu zákona o pozemkových úpravách vetovanú prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní poslaneckého grémia.

"Konsenzus na tom zatiaľ je," skonštatoval Danko s tým, že verí, že posledná schôdza parlamentu v tomto volebnom období bude dôstojná. Začať by sa mala minútou ticha, ktorou si uctia zosnulého predsedu českého Senátu Jaroslava Kuberu.

Pokračovať by mala prerokovaním vetovaného návrhu a ukončila by sa hymnou Slovenskej republiky. Danko podľa vlastných slov verí, že vrátená novela by mohla nájsť podporu v pléne.

Na otázku, či nejde o porušovanie práv opozície, keďže sa im opätovne presunú ich návrhy zákonov, odpovedal, že rokovať sa nebude ani o koaličných návrhoch.

Do programu schôdze bol zaradený aj návrh uznesenia k situácii v Iraku, ktorý predložili poslanci SNS Jaroslav Paška a Anton Hrnko. Ak však plénum odsúhlasí zmeny v programe schôdze, o uznesení sa hovoriť nebude.